Dax zur Eröffnung höher erwartet - Weitere Corona-Hilfen im Gespräch

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Freitag war er in der Hoffnung auf einen raschen Ausweg aus der Coronavirus-Krise 3,1 Prozent fester bei 10.625,78 Punkten aus dem Handel gegangen.

Die Pandemie bleibt weiter das alles bestimmende Thema an den Börsen. In Deutschland wird zwar die Wirtschaft langsam wieder hochgefahren, so sollen unter anderem bald kleinere Einzelhandelsunternehmen wieder ihre Türen öffnen dürfen. Doch andere Bereiche, vor allem das Gastgewerbe, stehen weiterhin still. Die Bundesregierung plant nun weitere Hilfen für besonders gebeutelte Branchen.

Die Krise löst eine schwere Rezession weltweit aus. Aufschluss darauf, wie tief der Fall wird, liefern unter anderem die Daten zur Handelsbilanz in der Euro-Zone, die am Vormittag vorgelegt werden. Auch Unternehmen leiden schwer - wie schwer, geht aus den Bilanzberichten hervor, die unter anderem von Philips, IBM und Vivendi folgen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 10.625,78

Dax-Future 10.726,50

EuroStoxx50 2.888,30

EuroStoxx50-Future 2.881,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 24.242,49 +3,0 Prozent

Nasdaq 8.650,14 +1,4 Prozent

S&P 500 2.874,56 +2,7 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei 19.685,79 -1,1 Prozent

Shanghai 2.846,44 +0,3 Prozent

Hang Seng 24.362,45 -0,1 Prozent