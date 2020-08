Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet - Weitere Bilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag kaum verändert starten.

Am Donnerstag war er 0,5 Prozent schwächer bei 12.993,71 Punkten aus dem Handel gegangen.

Unter anderem mit Varta, Hapag Lloyd und Kloeckner stehen mehrere Geschäftsergebnisse von Unternehmen aus der zweiten Reihe an. Im Frühjahr, das von den Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Pandemie geprägt war, brachen die Geschäfte der meisten Firmen deutlich ein - der Rückgang war aber häufig nicht ganz so stark, wie es Analysten befürchtet hatten. Börsianer dürften vor allem darauf achten, ob es nun Anzeichen für eine Belebung gibt. "Der Markt setzt darauf, dass sich die Unternehmensgewinne wieder erholen werden", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. "Dass ein großer Teil dieser Kursgewinne allerdings auf der Erwartungshaltung fußt, dass zukünftige Gewinnsteigerungen auf Kosteneinsparungen und Entlassungen zurückzuführen sind, kann der Börse als bloßes Taxameter ökonomischer Balancen dabei nicht zur Last gelegt werden."

Auf der Konjunkturseite erwarten Börsianer die Daten zur Produktivität in den USA sowie den Index für das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.993,71

Dax-Future 12.983,50

EuroStoxx50 3.342,85

EuroStoxx50-Future 3.335,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 27.896,72 -0,3 Prozent

Nasdaq 11.042,50 +0,3 Prozent

S&P 500 3.373,43 -0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei 23.285,29 +0,2 Prozent

Shanghai 3.315,45 -0,2 Prozent

Hang Seng 25.183,93 -0,2 Prozent