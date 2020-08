Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Freitag war der Dax 0,7 Prozent schwächer bei 12.901 Punkten aus dem Handel gegangen.

Anleger treibt vor allem die Furcht vor neuen flächendeckenden Reisebeschränkungen um. Sorge bereitet unter anderem die Einstufung von fast ganz Spanien als Risikogebiet. Im Vordergrund steht die Frage, ob erneute Einschränkungen drohen, die eine Konjunkturerholung ausbremsen könnten.

Nach der Zahlenflut in der vergangenen Woche geht die Berichtsaison ihrem Ende entgegen. Am Morgen legte der Wohnungskonzern Grand City Properties Zahlen für das erste Halbjahr vor und bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr. Im Frühjahr, das von den Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Pandemie geprägt war, waren die Geschäfte der meisten Firmen deutlich eingebrochen. Häufig fiel der Rückgang aber nicht ganz so stark aus wie von Analysten befürchtet.

Auf der Konjunkturseite warten Anleger auf den Monatsbericht der Bundesbank. Zudem legt das Statistische Bundesamt Zahlen zum verarbeitenden Gewerbe im Juni vor.





Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.901,34

Dax-Future 12.884,00

EuroStoxx50 3.305,05

EuroStoxx50-Future 3.300,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 27.931,02 +0,1 Prozent

Nasdaq 11.019,30 -0,2 Prozent

S&P 500 3.372,85 +0,0 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei 23.139,44 -0,6 Prozent

Shanghai 3.450,78 +2,7 Prozent

Hang Seng 25.569,53 +1,5 Prozent