Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten.

Anleger hatten sich am Donnerstag aus der Deckung getraut, nachdem bei den US-Konjunkturdaten böse Überraschungen ausgeblieben waren. Der Dax schaffte es 0,3 Prozent ins Plus auf 13.665 Punkte. An der Wall Street trieben die Kursturbulenzen der ins Visier von Spekulanten geratenen Titel wie GameStop die Investoren um.

Bei den Konjunkturdaten am Freitag richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit unter anderem auf die US-Konsumausgaben. Die Kauflaune der Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Außerdem stehen zahlreiche Firmenbilanzen auf dem Terminplan. Unter anderem öffnen der Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) und der Industriekonzern Honeywell ihre Bücher.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.665,93

Dax-Future 13.439,00

EuroStoxx50 3.557,04

EuroStoxx50-Future 3.492,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 30.603,36 +1,0 Prozent

Nasdaq 13.337,16 +0,5 Prozent

S&P 500 3.787,38 +1,0 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei 27.663,39 -1,9 Prozent

Shanghai 3.469,51 -1,0 Prozent

Hang Seng 28.356,02 -0,7 Prozent