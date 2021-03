Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Dienstag hatte er 0,4 Prozent auf 14.437 Punkte zugelegt. Im Fokus der Anleger dürfte zur Wochenmitte die Verabschiedung des knapp zwei Billionen Dollar schweren Corona-Hilfspakets in den USA stehen. Im US-Kongress wird nach Angaben der Demokraten voraussichtlich am Mittwoch endgültig abgestimmt werden. Bei den Konjunkturdaten wird das Augenmerk der Investoren auf den US-Verbraucherpreisen liegen.

Zudem stehen noch einige Bilanzen deutscher Unternehmen im Fokus, darunter die von Brenntag und LEG Immobilien.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 14.437,94

Dax-Future 14.413,00

EuroStoxx50 3.786,05

EuroStoxx50-Future 3.778,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 31.832,74 +0,1 Prozent

Nasdaq 13.073,83 +3,7 Prozent

S&P 500 3.875,44 +1,4 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei 29.039,88 +0,0 Prozent

Shanghai 3.362,88 +0,1 Prozent

Hang Seng 28.730,84 -0,2 Prozent