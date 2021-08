Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Nach dem Sprung über die Marke von 16.000 Punkten am Freitag stehen die Chancen Experten zufolge gut, dass sich weitere Rekorde am Aktienmarkt einstellen werden. Die Berichtssaison hat ihren Höhepunkt indes hierzulande hinter sich. Am Montag werden noch Zahlen von Grand City Properties erwartet.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.977,44

Dax-Future

15.913,00

EuroStoxx50

4.229,70

EuroStoxx50-Future

4.206,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.515,38 +0,0 Prozent

Nasdaq

14.822,90 +0,0 Prozent

S&P 500

4.468,00 +0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

27.507,25 -1,7 Prozent

Shanghai

3.529,20 +0,4 Prozent

Hang Seng

26.213,76 -0,7 Prozent

(Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)