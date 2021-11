Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Zu Wochenbeginn hatte er gestützt auf optimistische Ausblicke von Unternehmen und Rekorde an der Wall Street 0,8 Prozent auf 15.806 Punkte zugelegt.

Mehrere Firmenbilanzen dürften am Dienstag den Takt vorgeben. Unter anderem legen die Dax-Unternehmen Fresenius und Fresenius Medical Care ihre Zahlen vor. Der Dialysespezialist kündigte eine Umorganisation zum Kostensenken an. Bei den Nebenwerten öffnet etwa Shop Apotheke die Bücher. Zudem wirft die Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch ihre Schatten voraus. Experten erwarten, dass die US-Notenbank die Dosis der Krisenhilfen im Volumen von derzeit monatlich 120 Milliarden Dollar Zug um Zug verringern wird. Diese als Tapering bekannte Operation zum Herunterfahren der Anleihenkäufe markiert eine geldpolitische Trendwende, die an den Finanzmärkten bereits Spekulationen auf eine Zinserhöhung im nächsten Jahr ausgelöst hat.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.806,29

Dax-Future

15.783,00

EuroStoxx50

4.280,47

EuroStoxx50-Future

4.268,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.913,84 +0,3 Prozent

Nasdaq

15.595,92 +0,6 Prozent

S&P 500

4.613,67 +0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

29.520,90 -0,4 Prozent

Shanghai

3.483,33 -1,7 Prozent

Hang Seng

25.106,56 -0,2 Prozent