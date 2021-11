Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Zum Wochenstart hatten die Anleger nach der vorangegangenen Rekordjagd eine Verschnaufpause eingelegt. An der Wall Street waren die Investoren dagegen weiter in Kauflaune. Die Verabschiedung des billionenschweren Infrastrukturgesetzes in den USA trieb die Kurse am Montag auf neue Rekordhöhen.

Die Bilanzsaison läuft weiter auf Hochtouren. Quartalszahlen legt unter anderem die Holding Porsche SE vor. Über die im September in den Dax aufgestiegene Holding halten die Familien Porsche und Piech die Mehrheit an Europas größtem Autokonzern Volkswagen. Volkswagen-Chef Herbert Diess steht wegen Äußerungen über einen möglichen Personalabbau massiv in der Kritik. Einblick in ihre Bücher gewähren zudem Bayer, die Münchener Rück, Fraport und Biontech.

Bei den Konjunkturdaten steht der ZEW-Index an, der die Stimmung der deutschen Börsenprofis widerspiegelt. Analysten erwarten für November eine Verschlechterung auf 20 Punkte von 22,3 Zählern im Vormonat.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.046,52

Dax-Future

16.006,00

EuroStoxx50

4.352,53

EuroStoxx50-Future

4.334,50

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

36.432,22 +0,3 Prozent

Nasdaq

15.982,36 +0,1 Prozent

S&P 500

4.701,70 +0,1 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

29.274,08 -0,8 Prozent

Shanghai

3.508,21 +0,3 Prozent

Hang Seng

24.799,78 +0,2 Prozent