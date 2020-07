Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Firmenzahlen erwartet

(Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Donnerstag hatte er 3,5 Prozent auf 12.379,65 Punkte nachgegeben.

Der Einbruch der Wirtschaft hatte am Donnerstag die Stimmung an den Börsen belastet: Im zweiten Quartal sank die Wirtschaftsleistung in Deutschland und in den USA so stark wie nie zuvor. Börsianer suchen nun nach Anzeichen, wie stark die Erholung im Sommer ausfällt. In dem Zusammenhang dürften sie unter anderem auf die Daten zum deutschen Einzelhandel und zum US-Konsum achten, die im Tagesverlauf vorgelegt werden.

Für Gesprächsstoff sorgen dürften zudem die Firmenzahlen: Die vier US-Techfirmen Apple, Facebook, Alphabet und Amazon profitierten von den Corona-Ausgangsbeschränkungen und übertrafen mit ihren Geschäftszahlen die Markterwartungen. In Europa stehen unter anderem die Zahlen von ProSiebenSat.1, Air France KLM, der British-Airways-Mutter IAG oder Fiat Chrysler an.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.379,65

Dax-Future 12.347,50

EuroStoxx50 3.208,20

EuroStoxx50-Future 3.198,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 26.313,65 -0,9 Prozent

Nasdaq 10.587,81 +0,4 Prozent

S&P 500 3.246,22 -0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei 21.836,43 -2,3 Prozent

Shanghai 3.293,11 +0,2 Prozent

Hang Seng 24.737,16 +0,1 Prozent