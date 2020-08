Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Donnerstag war er 0,5 Prozent schwächer bei 12.591,68 Punkten aus dem Handel gegangen.

Die Aufmerksamkeit der Investoren liegt vor allem auf den USA: Dort verhandeln Demokraten und US-Regierung über ein weiteres Corona-Hilfspaket. Die Zeit drängt: Eine zusätzliche landesweite Unterstützung der Menschen, die ihren Job verloren haben, ist bereits ausgelaufen, Geld für kleinere Unternehmen wird am Freitag zum letzten Mal gezahlt. In der Krise haben Dutzende Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz verloren. Am Nachmittag werden die Daten zum Arbeitsmarkt erwartet. Experten gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im Juli nur leicht gesunken ist.

Ihr Augenmerk dürften Anleger zudem auf Konjunkturdaten legen: Sie erhoffen sich aus den Daten zur deutschen Produktion und zum Außenhandel Aufschluss, ob die Hoffnungen der Firmen auf eine Geschäftsbelebung nach dem Corona-Kollaps berechtigt sind und sich in den Zahlen niederschlagen. Zudem stehen weitere Geschäftszahlen von Unternehmen aus der zweiten Reihe an.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.591,68

Dax-Future 12.570,50

EuroStoxx50 3.240,39

EuroStoxx50-Future 3.229,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 27.386,98 +0,7 Prozent

Nasdaq 11.108,07 +1,0 Prozent

S&P 500 3.349,16 +0,6 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei 22.277,84 -0,6 Prozent

Shanghai 3.322,29 -1,9 Prozent

Hang Seng 24.423,70 -2,0 Prozent