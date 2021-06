Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - US-Zinserhöhungsspekulationen belasten

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag mit erneuten Abschlägen starten.

Von US-Notenbankern wieder angefachte Spekulationen auf Zinserhöhungen hatten den Index am Freitag um 1,8 Prozent auf 15.448,04 Punkte abtauchen lassen.

Das Thema einer möglichen vorzeitigen geldpolitischen Wende der Notenbank Fed beschäftigt Investoren weiter, sagten Börsianer. Relevante Konjunkturindikatoren oder Firmenbilanzen stehen dagegen nicht an. Am deutschen Aktienmarkt werden die Indexänderungen der Deutschen Börse wirksam: Unter anderem steigt der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 in den MDax auf, der Chipzulieferer Siltronic dafür in den SDax ab.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.448,04

Dax-Future

15.282,00

EuroStoxx50

4.083,37

EuroStoxx50-Future

4.022,50

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.290,08 -1,6 Prozent

Nasdaq

14.030,38 -0,9 Prozent

S&P 500

4.166,45 -1,3 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

27.948,04 -3,5 Prozent

Shanghai

3.520,23 -0,1 Prozent

Hang Seng

28.419,88 -1,3 Prozent