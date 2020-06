Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Wirecard-Zahlen erwartet

(Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Die Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaft hatte ihn am Mittwoch 0,5 Prozent auf 12.382 Punkte steigen lassen.

Im Fokus der Anleger stehen weiter die Konjunkturaussichten. US-Notenbankchef Jerome Powell appellierte am Vorabend an den US-Kongress, die von der Corona-Pandemie gebeutelte Wirtschaft weiterhin zu stützen. Es sei klug, sich weiter nach Möglichkeiten zur Unterstützung von Firmen und Haushalten umzuschauen. Einem Medienbericht zufolge arbeitet die US-Regierung derzeit an einem massiven Infrastrukturpaket.

Für Aufsehen dürfte Wirecard sorgen. Im Tagesverlauf will der Zahlungsabwickler die schon mehrfach verschobene Jahresbilanz 2019 veröffentlichen. Anleger schauen vor allem darauf, ob der Konzern von den Wirtschaftsprüfern ein Testat für die Geschäftszahlen bekommt. Auch die staatliche Rettung der Lufthansa dürfte weiter Thema sein, nachdem Großaktionär Heinz Hermann Thiele in einem Zeitungsinterview den Einstieg des Staates bei Europas größter Airline abgelehnt hatte.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.382,14

Dax-Future 12.318,50

EuroStoxx50 3.267,26

EuroStoxx50-Future 3.245,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 26.119,61 -0,7 Prozent

Nasdaq 9.910,53 +0,2 Prozent

S&P 500 3.113,49 -0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei 22.391,28 -0,3 Prozent

Shanghai 2.936,88 +0,0 Prozent

Hang Seng 24.427,54 -0,2 Prozent