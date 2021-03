Dax zur EZB-Sitzung höher erwartet - Rekordhoch wahrscheinlich

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung auf Hinweise zum weiteren Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB) in der Corona-Krise wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten und zur Eröffnung voraussichtlich ein Rekordhoch markieren.

Erst am Mittwoch hatte er dank Spekulationen auf eine kraftvolle Erholung der Wirtschaft von den Pandemie-Folgen zeitweise wieder ein Rekordhoch erzielt und letztlich 0,7 Prozent auf 14.540,25 Punkte zugelegt. Er rechne zwar nicht mit einer Aufstockung der Wertpapierkäufe durch die Notenbank, sagte Anlagestratege Francois Rimeu vom Vermögensverwalter La Francaise. EZB-Chefin Christine Lagarde könnte allerdings Maßnahmen zur Bekämpfung eines unerwünschten Anstiegs der Anleiherenditen signalisieren. Bei der Vorstellung der EZB-Wachstumsprognosen erwarte er ebenfalls keine Veränderungen. Der Inflationsausblick werde aber sicher angehoben. Zudem dürfte auch an der Börse ein Thema sein, dass die EU-Arzneimittelbehörde im Tagesverlauf grünes Licht für den Einsatz des Coronavirus-Impfstoffs von Johnson & Johnson geben könnte. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 14.540,25 Dax-Future 14.579,00 EuroStoxx50 3.819,92 EuroStoxx50-Future 3.826,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 32.297,02 +1,5 Prozent Nasdaq 13.068,83 +0,0 Prozent S&P 500 3.898,81 +0,6 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 29.241,53 +0,7 Prozent Shanghai 3.428,24 +2,1 Prozent Hang Seng 29.238,57 +1,2 Prozent