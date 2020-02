DAX zwischen Allzeithoch und FOMO

Matthias Hüppe von der HSBC an der Börse Frankfurt im Gespräch mit Antje Erhard: Anleger kaufen Aktien eher dann, wenn die Kurse fallen. Nicht am Allzeithoch! Warum ist das so? Wo ist Achtung auf der Unterseite geboten?

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008