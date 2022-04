DBAG: Ausblick besser als erwartet

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 (per 30.9.) einen Nettovermögenswert zum Stichtag 31.3. von rund 640 Mio. Euro erzielt und geht nun für das Gesamtjahr von 620 bis 695 Mio. Euro aus. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und erneuen das positive Rating.Nach Analystenaussage liege die Guidance für das Gesamtjahr 2021/22 deutlich über der SRC-Schätzung von 587 Mio. Euro. Das Konzernergebnis solle sich zum Geschäftsjahresende in einem Bereich zwischen -15 und -25 Mio. Euro bewegen. Die bisherige Schätzung der Analysten sei zuvor am unteren Ende bei nahezu -25 Mio. Euro angesiedelt gewesen. Wegen der nun veröffentlichten Guidance habe das Analystenteam die Schätzung für das Gesamtjahr überarbeitet und gehe jetzt von einem Nettovermögenswert von rund 638 Mio. Euro sowie einem Konzernergebnis von rund -19 Mio. Euro aus. Nach Aussage der Analysten sei der NAV deutlich von vorerst nur unrealisierten Wertveränderungen getrieben, was somit noch keine Aussage über die realisierten Verkaufserlöse der Beteiligungen zum jeweiligen zukünftigen Zeitpunkt liefere. Deshalb gestalte sich der langfristige Ausblick weiterhin sehr positiv, da das Portfolio derzeit sehr niedrig und teilweise lediglich zu Anschaffungskosten bewertet sei. Auf Basis der erhöhten GuV-Schätzung heben die Analysten das Kursziel auf 48,00 Euro (zuvor: 42,00 Euro) an und bestätigen das Rating „Buy“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.04.2022, 18:20 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 21.04.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/DBAG_21April2022.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Deutsche Beteiligungs AG - ISIN: DE000A1TNUT7