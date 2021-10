DBAG: Erneute Prognoseanhebung

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ein weiteres Mal die Ziele für das Geschäftsjahr 2020/21 (per 30.9.) angehoben und erwartet nun ein Konzernergebnis im Bereich von 175 bis 195 Mio. Euro, nachdem zuvor mit 125 bis 145 Mio. Euro gerechnet wurde. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Rating.Nach Analystenaussage sei die erneute Plananhebung auf ein deutlich höheres Bewertungs- und Abgangsergebnis als bisher erwartet zurückzuführen. Außerdem gehe das Management nun von einem Ergebnis aus der Fondsberatung im Bereich von 19 bis 20 Mio. Euro anstelle der bisherigen Spanne zwischen 16 und 17 Mio. Euro aus. Dies sei auf eine geringere als ursprünglich erwartete Kostenseite zurückzuführen. Hinsichtlich des Nettovermögenswertes habe das Unternehmen hingegen die bisherige Ziel-Spanne von 620 bis 690 Mio. Euro bestätigt. Im Zuge der Anhebung der Guidance durch das DBAG-Management habe auch das Analystenteam die Prognose für das kürzlich beendete Geschäftsjahr erhöht. Demnach gehe SRC nunmehr von einem Konzernergebnis von über 179 Mio. Euro (zuvor: 138 Mio. Euro) und einem Ergebnis aus der Fondsberatung von 19,6 Mio. Euro (zuvor: 16,4 Mio. Euro) aus. Die Erhöhung der GuV-Zahlen wirke sich zudem auf die Bewertung positiv aus. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 50,00 Euro (zuvor: 48,00 Euro) und erneuern die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.10.2021, 15:20 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 22.10.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/DBAG_22Okt2021.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A1TNUT7