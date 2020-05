DBAG: Fondsberatung besser als erwartet

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/20 (per 30.09.) wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Segment Private Equity einen Verlust von 77 Mio. Euro eingefahren. In der Folge reduzieren die Analysten ihr Kursziel deutlich, heben das Rating aber an.

Nach Aussage der Analysten habe der Brutto-Portfoliowert nach IFRS zum Halbjahr mit 308 Mio. Euro deutlich unter dem Wert zum Jahresende 2018/19 von 422 Mio. Euro gelegen. Auch der Nettovermögenswert, einer der wesentlichen Kenngrößen der Gesellschaft, sei seit Jahresende auf 359 Mio. Euro (zuvor: 472 Mio. Euro) gefallen. Im Segment Fondsberatung habe das Ergebnis vor Steuern bei 3,5 Mio. Euro – und somit deutlich höher als erwartet – gelegen. Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona Pandemie und den daraus resultierenden Halbjahreszahlen sei die Guidance vom Management angepasst worden. Demnach werde nun ein Nettovermögenswert zwischen 359 und 323 Mio. Euro zum Jahresende sowie ein Ergebnis der Fondsberatung zwischen 3,6 Mio. Euro und 6,0 Mio. Euro erwartet. Auch das Analystenteam habe seine Schätzungen angepasst und kalkuliere mit einem Nettovermögenswert von 337 Mio. Euro (zuvor: 445 Mio. Euro) und einem Ergebnis der Fondsberatung von 5,8 Mio. Euro (zuvor: 3,8 Mio. Euro). Hinsichtlich der Dividende gehe SRC von 0,50 Euro für 2019/20 aus. Aufgrund der deutlich reduzierten Erwartung des Nettovermögenswerts zum Jahresende und den allgemein schwierigen Marktbedingungen reduzieren die Analysten das Kursziel auf 33,00 Euro (zuvor: 43,00 Euro), vergeben wegen des Kurspotenzials aber das Rating „Buy“ (zuvor: „Accumulate“).

Deutsche Beteiligungs AG - ISIN: DE000A1TNUT7