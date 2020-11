DBAG kürzt die Dividende

Die Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7) will für das vergangene Geschäftsjahr 2019/2020 (1. Oktober bis 30. September) eine Dividende in Höhe von 0,80 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Im Vergleich zum letzten Jahr (1,50 Euro) ist dies eine Reduzierung um knapp 47 Prozent.

Die aktuelle Dividendenrendite des im SDAX notierten Unternehmens liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 33,35 Euro und der geplanten Dividende bei 2,40 Prozent. Die Hauptversammlung (Online) findet am 25. Februar 2021 statt. Der Dividendenvorschlag bedeutet keine Änderung der Dividendenpolitik, wie der Konzern am Montag mitteilte. „Er trägt vor allem den erwarteten späteren Rückflüssen aus dem Portfolio infolge längerer Haltedauern für unsere Industriebeteiligungen Rechnung“, so Finanzvorstand Susanne Zeidler. „Wir erwarten, dass wir mit einer Normalisierung des wirtschaftlichen Umfelds nach einem Abflachen der Pandemie im kommenden Jahr mit einer Dividende zwischen 1,00 und 1,20 Euro je Aktie zu unserer Politik stabiler und, wann immer möglich, steigender Dividenden zurückkehren können“, wie weiter berichtet wurde. Der Nettovermögenswert sank im letzten Geschäftsjahr im Vergleich mit dem Vorjahr, beeinträchtigt durch die Folgen, die die Pandemie für die Portfoliounternehmen hatte, um 10,6 Prozent auf 422 Mio. Euro. Beim Konzernergebnis ergab sich ein Verlust von -16,8 Mio. Euro nach einem Gewinn von 45,9 Mio. Euro im Vorjahr. Die Deutsche Beteiligungs AG ist eine Private-Equity-Gesellschaft. Der Fokus liegt auf dem Mittelstand. Das Portfolio bestand zum Bilanzstichtag aus 32 Unternehmensbeteiligungen und einer Beteiligung an einem fremdgemanagten ausländischem Buy-out-Fonds. Redaktion MyDividends.de