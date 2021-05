DBAG: Starkes Geschäftshalbjahr 2020/21

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/21 (per 30.9.) ein Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis im Beteiligungsgeschäft von über 84 Mio. Euro erreicht und dabei deutlich durch den Beitrag aus der Ergebnisveränderung der Unternehmen von rund 104 Mio. Euro profitiert. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und heben das Rating an.Nach Analystenaussage habe der Portfoliowert zum Stichtag bei 533 Mio. Euro gelegen. Dies entspreche dem 1,3-fachen der Anschaffungskosten und biete somit noch deutliches Aufwertungspotenzial. Auch der Nettovermögenswert sei weiter gesteigert worden und habe zum Halbjahr bei 465 Mio. Euro gelegen. Der Nettogewinn sei alles in allem auf über 73 Mio. Euro (HJ 2020: -77 Mio. Euro) gestiegen. Insgesamt sei das Analystenteam mit den Entwicklungen des ersten Halbjahres sehr zufrieden und gehe auch im zweiten Halbjahr von weiteren Fortschritten aus. Hinsichtlich weiterer Transaktionen gehe SRC davon aus, dass das Unternehmen schon in den kommenden Wochen weitere positive Nachrichten liefern könne. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 45,00 Euro und erhöhen das Rating auf „Buy“ (zuvor: „Accumulate“). (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.05.2021, 16:40 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 12.05.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/fileadmin/DBAG_12Mai2021.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A1TNUT7