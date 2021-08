DBRS Morningstar - Wahlen in Deutschland: Kein klarer Sieger zu erwarten

DBRS Morningstar:

Wahrscheinlich wird aus den Bundestagswahlen am 26. September 2021 kein klarer Wahlsieger hervorgehen, was wiederum längere Verhandlungen für eine aus mehreren Parteien zusammengesetzte Koalitionsregierung notwendig machen wird. Obwohl diverse Koalitionsmöglichkeiten bestehen, wird die von den Christdemokraten geleitete Union höchstwahrscheinlich der nächsten Regierung angehören und damit weiterhin im Mittelpunkt der deutschen Politik stehen. Dies würde eine breit angelegte institutionelle und makroökonomische politische Kontinuität sicherstellen. Gleichzeitig markiert diese Wahl jedoch auch eine bereits im Gang befindliche Verschiebung in der politischen Diskussion über öffentliche Ausgaben und Klimapolitik im Zusammenhang mit politischen Maßnahmen, die in den 16 Jahren unter der Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Vordergrund standen.

Steigender Druck für höhere staatliche Ausgaben bedeutet nicht unbedingt weniger haushaltspolitische Umsicht.



„Unabhängig vom Ausgang der Wahlen erwarten wir eine fortgesetzte Dynamik in Deutschland hinsichtlich der technologischen Anpassung wichtiger Industriezweige, Modernisierung der realen und digitalen Infrastruktur und einer größeren Hinwendung zu nachhaltiger Energie. Der Wandel hat bereits begonnen, da mittelfristige staatliche Investitionen 2020 durch beträchtliche Ausgaben aus der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit COVID-19 beschleunigt wurden“, so Jason Graffam, Vice President der Global Sovereign Ratings Group.

„Die nächste Regierung fühlt sich möglicherweise unter Druck gesetzt, die strengen finanzpolitischen Auflagen zu lockern, aber diesen Forderungen nach staatlichen Ressourcen wird mit Haushaltsanpassungen an anderer Stelle begegnet. Eine neue Koalitionsregierung wird vermutlich nicht über die starke Mehrheit verfügen, um die gesetzlich verankerte „Schuldenbremse“ aufgeben zu können. DBRS Morningstar erwartet, dass Deutschland seine klare Richtung der finanzpolitischen Umsicht und Schuldenreduzierung fortsetzen wird.“

