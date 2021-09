DDV Trend - So beeinflusst die Bundestagswahl das Anlegerverhalten

Die Bundestagswahl steht unmittelbar vor der Tür und die Spannung ist groß. Noch nie standen drei Kandidaten so nah bei einander, niemals zuvor deutete sich an, dass eine Koalition aus zwei Parteien zum Regieren nicht reichen wird. Wie sehr verunsichert diese Situation die Anleger an den Finanzmärkten? Lars Brandau, DDV und Christian Köker, HSBC blicken auf die aktuelle DDV Umfrage und verraten, wie es in der Vergangenheit rund um den Wahltermin beim DAX lief.