DealCloud beruft James Brierley zum Solutions Engineer für den Raum EMEA

Ehemalige Technologieführungskraft von Park Square Capital wird rasches Wachstum in der Region angehen

DealCloud, führender Anbieter von Deal-, Beziehungs- und Firmenmanagementsoftware für Kapitalmarktunternehmen, gibt die Berufung von James Brierleyzum Solutions Engineer in London bekannt. Angesichts der mehr als siebenjährigen Erfahrung mit verschiedenen Anlageklassen und dem Technologiefokus von Brierley soll mit seiner Berufung das Solutions-Engineering-Programm von DealCloud im Raum EMEA vorangetrieben werden.

Vor seinem Wechsel zu DealCloud war Brierley für die technologische Leitung bei Park Square Capital zuständig, einem führenden privaten Schuldenmanager. Seine Aufgabe in der gesamten Organisation war die Beschaffung erstklassiger Technologielösungen zur Förderung der nächsten Wachstumsphase von Park Square.

Da Brierley mit der auf den privaten Kapitalmärkten verfügbaren Technologie sehr vertraut ist, wird sichergestellt, dass sowohl die bestehenden als auch die potenziellen Kunden von DealCloud gute Chancen haben, den Wert zu maximieren, den eine Lösung wie DealCloud bieten kann.

„Nachdem ich die Schwächen des generischen CRM aus erster Hand erlebt habe, habe ich glücklicherweise DealCloud kennengelernt“, kommentierte er. „Für meine frühere Firma - wie für viele in der Branche – war es eine größere Hürde, vertraglich an ebendiese CRM gebunden zu sein. Nach Sondierung verschiedener Alternativen hatte ich den Eindruck, dass DealCloud genau solche Probleme löst, die sich dieser Firma stellten, sodass ich in der Lage war, einen überzeugenden Business Case für die Migration zu entwickeln.“

Brierley verfügt als ehemaliger Kunde von DealCloud über eine einzigartige Perspektive. „Da ich mit dem Verkaufsprozess, der Implementierung und dem Account-Management von DealCloud vertraut bin, kann ich unseren Kunden gut dabei helfen, die Punkte ihrer Ökosysteme miteinander zu verknüpfen und den ständig wachsenden Anforderungen von Unternehmen auf den privaten Kapitalmärkten gerecht zu werden“, erklärte er.

„Wir durften mehrere Jahre mit James zusammenarbeiten, bevor er zu uns wechselte, um unseren Bereich Solutions Engineering im Raum EMEA zu leiten“, sagte Michael Santos, Vice President of EMEA Sales bei DealCloud. „Angesichts des steigenden Volumens großer und komplexer Transaktionen in unserer Branche ist DealCloud auf eigene Initiative über CRM und Deal Management hinaus expandiert. Mithilfe der Branchen- und Produktkenntnisse von James werden unsere Kunden in der Lage sein, das volle Potenzial der Lösung von DealCloud auszuschöpfen. Seine Fähigkeit, Sachverhalte zu lösen und zu analysieren und sie besser als zuvor wieder aufzubauen, ist genau das, was wir uns für diese Funktion gewünscht haben.“

Brierley begann seine Laufbahn bei Islandbridge Capital und wechselte später zum operationellen Team bei Impax Asset Management. Er schloss seinen Bachelor mit Auszeichnung in Buchhaltung und Finanzen an der Universität Durham ab. Privat interessiert sich der sportbegeisterte Brierley besonders für Rugby und Squash und bezeichnet sich selbst als wiedergeborenen Kricketspieler.

