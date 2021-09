DECKERS OUTDOOR - Aktie läuft wieder los

Deckers Outdoor wurde im Jahr 1973 gegründet. Es handelt sich um einen Schuhproduzenten aus den USA. Zunächst produzierte das Unternehmen ausschließlich Sandalen. Über die Jahrzehnte wurde das Portfolio aber stetig erweitert. Inzwischen umfasst das Angebot beispielsweise auch Hausschuhe, Stiefel, Sportschuhe usw. Bekannte Marken sind UGG, Hoka oder Teva. Im vergangenen Jahr setzte Deckers Outdoor 2,55 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn von 390 Mio. USD oder 13,47 USD je Aktie. Analysten gehen davon aus, dass sich diese Kennzahlen bis Mitte des Jahrzehnts in Richtung 3,9 Mrd. USD beim Umsatz und knapp 25 USD beim Gewinn je Aktie verbessern werden.

Der Chart der letzten Jahre sieht beeindruckend aus. Vom Schock 2020 hat sich der Titel schnell erholt und seit dem Coronacrash mehr als verfünffacht.

Deckers-Outdoor-Aktie (Wochenchart)

Auch die kurzfristige Kursentwicklung kann sich sehen lassen. Trotz des äußerst schwachen Marktumfelds gelang es den Käufern bei diesem Titel dennoch heute auf Intraday-Basis neue Allzeithochs zu markieren. Im Fokus steht das alte Allzeithoch bei 444,48 USD. Wird es überschritten und der Ausbruch in der Folge bestätigt, könnte der Wert mittelfristig weiter in Richtung 525 USD ansteigen.

Vor der Aufwärtsbewegung testeste die Aktie zuletzt erfolgreich das Ausbruchslevel zwischen 396,22 und 399,20 USD als neue Unterstützung. Strategische Absicherungen bieten sich bei diesem Momentumtitel folglich im Bereich des Zwischentiefs bei 398,25 USD an.

Fazit: Ähnlich wie Entegris gestern zählt auch Deckers Outdoor zu den Outperformern am US-Markt. Neue Hochs in einem schwachen Gesamtmarkt sind aus technischer Sicht ein positives Zeichen. Nun gilt es für die Bullen aber auch, weiter am Ball zu bleiben.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 2,55 3,10 3,44 Ergebnis je Aktie in USD 13,47 15,90 18,84 KGV 33 28 24 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Deckers-Outdoor-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)