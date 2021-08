Dies ist die erste Akquisition von Deel, seit das Unternehmen 156 Mio. USD in der Serie C aufgenommen hat

Deel, der Marktführer im Bereich der globalen Gehaltsabrechnung und Compliance, hat heute bekannt gegeben, dass er sich mit Zeitgold zusammengeschlossen hat, um das internationale Wachstum voranzutreiben und die Tiefe und Breite seines Produktangebots zu erweitern. Diese Übernahme ist ein bedeutender Meilenstein für Deel als Unternehmen, das nach wie vor wächst und Tausende von Kunden hinzugewinnt, während sich die Arbeits- und Einstellungspraktiken weiterhin rasant verändern. Deel fügt durch diese Akquisition eine komplette Produktlinie hinzu, um den Kunden ein noch besseres Erlebnis sowie die richtigen Lösungen für eine internationale Expansion zu bieten.

Mit Deel können Unternehmen jede Arbeitskraft überall auf regelkonforme Art einstellen. Mit Deel dauert die Einstellung und Einarbeitung internationaler Mitarbeiter oder Auftragnehmer weniger als 5 Minuten, und man braucht keine lokale Zweigstelle. Unternehmen können ihre Teams auch mit einem Klick in mehr als 120 Währungen bezahlen. Im April 2021 brachte Deel eine Serie-C-Finanzierung 156 Millionen US-Dollar ein, bei einer Bewertung von 1,25 Milliarden US-Dollar. Mit der neuen Finanzierung plant Deel, seine internationale Expansion fortzusetzen, sein Team durch Fusionen und Übernahmen zu vergrößern, weltweit außergewöhnliche Talente einzustellen und gleichzeitig sein Produktangebot zu verbessern, auszubauen und zu erweitern. Der Kauf von Zeitgold ist der erste Schritt in den umfangreichen M&A-Plänen des Unternehmens und stärkt sein globales Angebot im Bereich Gehaltsabrechnungen.

Zeitgold wurde 2015 von Jan Deepen und Stefan Jeschonnek, den Mitbegründern des europäischen Fintech-Einhorns SumUp, und Kobi Eldar, einem ehemaligen hochrangigen Nachrichtenoffizier der namhaften israelischen Einheit 8200, gegründet. Zeitgold hat mehr als 60 Mio. USD von führenden Risikokapitalgesellschaften wie Battery Ventures, Vintage Investment Partners, HV Holtzbrinck Ventures sowie dem Versicherungsunternehmen AXA und der Deutschen Bank erhalten. Alle bisherigen Zeitgold-Investoren werden nun als Aktionäre bei Deel einsteigen.

Zeitgold bietet KI-gestützte Gehaltsabrechnungs- und automatisierte Buchhaltungssoftware für Unternehmen und Freiberufler. Das Produkt für Auftragnehmer unterstützt Tausende von unabhängigen Auftragnehmern bei Einrichtung, Buchführung und Steuererklärungen. Das hochqualifizierte Team und die beeindruckende Erfolgsbilanz von Zeitgold haben das Unternehmen zu einem Juwel der deutschen Technologiebranche gemacht. Mit diesem Kauf erweitert Deel seine Führungsriege und profitiert vom Fachwissen des Zeitgold-Teams in den Bereichen globale Gehaltsabrechnung, Automatisierung und KI. Die Übernahme bringt auch wertvolles geistiges Eigentum im Bereich der globalen Gehaltsabrechnung mit sich, das auf einer leistungsstarken Workflow-Engine und einem KI-Stack für das Verstehen von Dokumenten basiert und das Deel nutzen wird, um Hunderttausende von Kunden zu bedienen.

„Mit dem Beitritt von Zeitgold werden wir noch schneller werden und unsere Führungsposition in Europa ausbauen“, sagte Alex Bouaziz, CEO von Deel. „Wir nehmen die erstklassige Engine von Zeitgold und fügen sie in den Kern unserer Plattform ein, um Deel zu helfen, sein Produktangebot zu verbessern.“

„Durch den Zusammenschluss mit Deel können wir unsere Kerntechnologie und unsere Produkte auf globaler Ebene einsetzen“, sagte Zeitgold-CEO Jan Deepen. „Die neuen Funktionen, die wir bei Deel einbringen, werden es Auftrag- und Arbeitnehmern auf der ganzen Welt ermöglichen, die Vorschriften einzuhalten und ihre Lohn- und Gehaltsabrechnungen zuverlässig zu erledigen, während sie gleichzeitig dazu beitragen, die Einstellungsbarrieren weltweit herabzusetzen.“

Deel wurde im Jahr 2018 gemeinsam von den MIT-Absolventen Bouaziz und Wang gegründet. Die Gründer machten sich daran, ein Problem zu lösen, das die meisten Unternehmen weltweit als herausfordend sahen: die Möglichkeit, Mitarbeiter von überall her einzustellen. In den letzten zwölf Monaten wuchs der Umsatz des Unternehmens um mehr als 1000 %, und weltweit werden nun über 3000 Firmen unterstützt. Es ist geplant, bis Ende 2021 weltweit 100 neue unternehmerische Einheiten im Besitz von Deel zu gründen. Mit der Übernahme von Zeitgold plant Deel, dieses Angebot in allen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, einzusetzen und damit die Einstellungsbarrieren weltweit zu beseitigen.

Über Deel

Deel ist eine internationale Lösung für Compliance und Gehaltsabrechnungen, mit der Unternehmen jede Arbeitskraft überall einstellen können. Mittels eines technologiegestützten Selbstbedienungsprozesses können Unternehmen jetzt unabhängige Auftragnehmer und Vollzeitbeschäftigte in über 150 Ländern regelkonform und innerhalb von Minuten einstellen. Deel ermöglicht es jedem Unternehmen, lokalisierte Verträge aus einem Archiv von Vorlagen auf regelkonforme Weise zu erstellen, zu unterzeichnen und zu versenden. Deel automatisiert den Vorgang der Zusammenführung landesspezifischer Dokumente wie Steuerunterlagen von Auftragnehmern und Mitarbeitern, um zu gewährleisten, dass sie korrekt eingestellt wurden. Über die Plattform können Unternehmen außerdem mit wenigen Klicks internationale Auftragnehmer und Mitarbeiter in mehr als 120 Währungen bezahlen. Mehr über Deel erfahren Sie hier.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

