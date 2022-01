Deel stellt Casey Bailey als HR-Leiterin ein und erwirbt das HR-Softwareunternehmen Roots

Baileys Rolle wird zusammen mit der Technologie von Roots dazu beitragen, dass zwischen Deel und dessen Kunden eine Kultur entsteht und die Zusammenarbeit zwischen dezentralen Teams gefördert wird

Deel, das Remote-Hiring-Unternehmen, das weltweit Barrieren in der Arbeitswelt abbaut, gab heute zwei Schritte bekannt, die Deel und seinen Kunden dabei helfen sollen, in dezentralen Teams eine gemeinsame Kultur aufzubauen. Das Unternehmen hat Roots übernommen, eine HR-Softwareplattform, die es Unternehmen mit dezentralen Standorten ermöglicht, effektiver zusammenzuarbeiten und Burnout zu reduzieren. Deel hat zudem Casey Bailey eingestellt, eine HR-Veteranin, die zuvor leitende Funktionen im Personalbereich bei wachstumsstarken Unternehmen wie Divvy und Uber innehatte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220114005039/de/

Casey Bailey, Deel's new Head of People (Photo: Business Wire)

Deel ermöglicht es über 6.000 Unternehmen, Mitarbeiter im Ausland einzustellen, zu bezahlen und die lokalen Gesetze einzuhalten. Die Technologie von Deel umfasst die Bereiche HR, Gehaltsabrechnung, Compliance, Sonderzulagen und Zusatzleistungen, die für die Einstellung und das Management eines globalen Teams erforderlich sind. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Fernarbeit und internationalen Personaleinstellungen denkt Deel nicht nur über die Zukunft der Arbeit für seine Kunden nach, sondern auch über die Skalierung seiner eigenen Remote-First-Organisation - einer Organisation, die sich über verschiedene Regionen, Zeitzonen und Kulturen erstreckt. Mit der Einstellung von Bailey befindet sie sich an vorderster Front der globalen Diskussion darüber, wie Unternehmen diese Herausforderungen meistern und sie zu ihrem Vorteil nutzen können.

„Als Führungskraft ist es ein wichtiger Teil meiner Rolle, die Zukunft der Arbeit zu verstehen und das Unternehmen in diese Zukunft zu führen. Deel ist dabei, diese Zukunft zu gestalten. Ich freue mich darauf, Deel, unsere Kunden und die gesamte HR-Branche dabei zu unterstützen, diese neue dezentrale Arbeitswelt zu gestalten“, sagte Casey Bailey, Head of People.

Um Deel und die Kunden von Deel bei der Umsetzung von Telearbeit zu unterstützen, hat Deel das Unternehmen Roots für eine nicht näher genannte Summe erworben. Die Technologie von Roots lässt sich in interne Kommunikationstools wie Slack und Microsoft Teams integrieren, damit dezentrale Teams überall auf der Welt sinnvoll miteinander kommunizieren können. Durch die verschiedenen Produkte von Roots - PTO, 1-on-1s, Onboarding, Social Connections und Candidate Referrals - können Unternehmen ihre Prozesse optimieren, um das Wohlbefinden und die Produktivität ihrer Mitarbeiter positiv zu beeinflussen und Burnout zu reduzieren. Das Roots-Team schließt sich Deel an und die Technologie wird in den kommenden Monaten allen Deel-Kunden zur Verfügung gestellt.

„Die Vision von Deel ist es, dass Arbeit für alle Menschen machbar ist, unabhängig davon, wo sie leben oder was sie gerne tun. In einer zunehmend dezentralisierten Welt und Arbeitsumgebung müssen wir noch herausfinden, wie wir eine starke Unternehmenskultur aufbauen, die Kollaboration verbessern, Burnout reduzieren und die Inklusion über Grenzen hinweg fördern können. Roots kann Deel und seinen Kunden bei der Lösung dieser Probleme helfen“, sagt Kevin Corliss, Gründer und CEO von Roots.

Über Roots

Roots stellt Softwareprodukte her, die Unternehmen dabei helfen, ihre Mitarbeiter besser zu managen und einzubinden. Die mitteilungsbasierten Anwendungen des Unternehmens - darunter PTO, 1-on-1s, Onboarding, Social Connections und Candidate Referrals - optimieren HR-Prozesse und wirken sich positiv auf das Wohlbefinden, die Produktivität und die Mitarbeiterbindung aus. Roots wird in über 65 Ländern von Kunden wie Gitlab, Toptal, Miro und Affinity eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tryroots.io.

Über Deel

Deel ist eine führende globale Lösung für Compliance und Gehaltsabrechnungen, mit der Unternehmen jede Arbeitskraft überall einstellen können. Die Technologien von Deel bieten beispiellose Ressourcen u. a. für Gehaltsabrechnungen, Personalwesen, Compliance, Sonderzulagen und Zusatzleistungen, die für Einstellung und Organisation eines globalen Teams erforderlich sind.

Mittels eines technikgestützten Selbstbedienungsverfahrens können die Kunden von Deel unabhängige Auftragnehmer und Vollzeitbeschäftigte in über 150 Ländern regelkonform und innerhalb von Minuten einstellen. Mit mehr als 250 Fachleuten für Recht, Buchhaltung, Mobilität und Steuern als Partnern ermöglicht es Deel jedem Unternehmen, lokalisierte Verträge aus einem Archiv von Vorlagen auf regelkonforme Weise zu erstellen, zu unterzeichnen und zu versenden und Teams mit einem Klick in mehr als 120 Währungen zu bezahlen.

Deel wurde im Jahr 2019 von Alex Bouaziz und Shuo Wang gegründet und ist ein vollständig dezentrales Unternehmen mit Beschäftigten weltweit. Mehr über Deel erfahren Sie hier.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220114005039/de/

Elisabeth Diana - elisabeth.diana@letsdeel.com