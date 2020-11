Deenova erzielt mit APHM neuen Rekord auf dem französischen Apothekenautomatisierungsmarkt

Deenova teilte heute mit, dass das Unternehmen seinen unübertroffenen Markterfolg im Bereich der Apothekenautomatisierung im Jahr 2020 auch in diesem Quartal unvermindert fortsetzen konnte. So erhielt Deenova bei öffentlichen Ausschreibungen neue Aufträge über mehrere Roboter und mehrjährige Serviceverträge von Resah, Achat Hopital sowie von Assistance Publique–Hôpitaux de Marseille Centre Hospitalier Conception und dem Centre Hospitalier de Tourcoing.

Loïc Bessin, Geschäftsführer von Deenova in Frankreich, gab dazu folgende Stellungnahme ab: „Es zeugt von der beispiellosen Marktdynamik von Deenova, dass wir im Jahr 2020 selbst in diesen schwierigen Zeiten von Covid-19 dank neuer Geschäftsroboteraufträge führender Universitätskliniken wie APHM unsere besten Ergebnisse aller Zeiten erreicht haben. 2020 ist noch lange nicht vorbei. Dennoch ist es schon jetzt das beste Jahr in der Unternehmensgeschichte von Deenova Frankreich.“

APHM (System öffentlicher Universitätskliniken Marseille) ist die drittgrößte Krankenhausorganisation in Frankreich und das größte Gesundheitszentrum in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sie bietet mit vier Krankenhäusern, 3.400 Betten, einem Budget von 1,25 Milliarden Euro, 81 Operationssälen und 2.000 Ärzten klinische Kompetenz und pflegerische Versorgung auf höchstem Niveau.

Das Centre Hospitalier de Tourcoing ist ein Regionalkrankenhaus mit 975 Betten nahe der belgischen Grenze. Es gehört der Gruppe GHT Lille Métropole Flandre Intérieure an. Das Krankenhaus versorgt ein Gebiet von 230 Gemeinden mit einer Bevölkerung von 1,5 Millionen Einwohnern.

Resah ist eine öffentliche Interessengemeinschaft (GIP). Ihr Ziel ist es, über die öffentliche Beschaffungsplattform Achat Hopital die Bündelung und Professionalisierung von Einkäufen durch den öffentlichen und privaten gemeinnützigen Gesundheitssektor zu unterstützen.

Christophe Jaffuel, Chief Sales Officer von Deenova, ergänzte: „Ich freue mich sehr über die hervorragenden Fortschritte, die das Vertriebsteam in diesem Jahr in Frankreich macht. Sie übertreffen alle Erwartungen von Deenova für das Jahr 2020 und brechen in Frankreich alle bisherigen Unternehmensrekorde, selbst angesichts aller Schwierigkeiten und Herausforderungen, vor die uns die Covid-19-Tragödie in meinem geliebten Heimatland zurzeit gerade stellt.“

Deenova ist der unangefochten führende Anbieter von kombinierten Mechatronik- (Roboter- und Automatisierungs-)Lösungen für geschlossene Arzneimittelkreisläufe und RFID-basierte Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten im Gesundheitswesen, jederzeit und überall. Die einzigartigen, patentierten und vollständig integrierten Lösungen von Deenova tragen in hohem Maße dazu bei, den wachsenden Druck im Gesundheitswesen zu mindern, wo der Bedarf besteht, gleichzeitig die Patientensicherheit zu verbessern, Therapiefehler zu reduzieren, Verschwendung und die Abzweigung von Betäubungsmitteln zu minimieren, die Kosten einzudämmen und die Kluft zwischen steigendem Patientenaufkommen und knappem medizinischen Personal zu verringern. Deenova garantiert die Vereinfachung aller Prozesse im Zusammenhang mit der Verwaltung von Medikamenten, von implantierbaren und von für den einmaligen Gebrauch bestimmten Medizinprodukten mit einer erwarteten Kosteneinsparung zwischen 15 % und 25 %. Auf www.deenova.com finden Sie weitere Informationen über die marktführenden Lösungen des Unternehmens.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201118005597/de/

Ansprechpartner bei Deenova:

Loïc Bessin, Thierry Geraud, Christophe Jaffuel, Elisa Mariotti



e.mariotti@deenova.com, Tel. +39 0523 785311