Deenova meldet Fertigstellung von Design, Re-Branding und virtueller Tour für seine erstklassigen Lösungen

Deenova gab heute die Fertigstellung des unternehmenseigenen Rebrandings und der Neugestaltung der Website in fünf Sprachen bekannt, die speziell für die Zeiten von Covid-19 entwickelt wurde. Dazu gehören auch eine virtuelle Tour und Werkzeuge zur Selbstkonfiguration für seine erstklassigen Lösungen parallel zum beispiellosen internationalen Erfolg des Unternehmens im Jahr 2020.

Gaspar G. De Viedma, Vice Chairman des Board of Directors von Deenova, führte aus: „Das Vertriebs- und Marketingteam von Deenova hat gerade einen neuen Industriestandard für die Methoden dafür etabliert, wie Lösungen für die Apothekenautomatisierung in der Medizinindustrie eingeführt, automatisch auf der Website von Deenova konfiguriert und mit konkreten, evidenzbasierten Vorteilen und dem R.O.I. verknüpft werden. Im Laufe meiner 35-jährigen Erfahrung in der Gesundheits- und Technologiebranche habe ich noch nie etwas erlebt, das auch nur annähernd mit dem Launch von Deenova vergleichbar ist. Damit stellt das Unternehmen einmal mehr die Gründe für seine marktführende Position unter Beweis.“

Deenova D1 Serie - diese fehlerfreie Mechatronik-Technologie ist die erste und einzige vollautomatische geschlossene Kreislauflösung für das Medikamentenmanagement und medizinisches Verbrauchsmaterial. Sie gewährleistet eine vollständige Rückverfolgbarkeit von der Verschreibung bis zur Bedside-Verifizierung und umfasst den Roboter All-in-1, die Dispenseinheit All-in-1 Station, All-in-1 Trolley mit sicherer Bedside-Verifizierung und schließlich Orbit, eine Software für die elektronische Verschreibung und das mikrologistische Management.

Die Deenova D3 Serie für das automatische Umpacken und Verabreichen von personalisierten Therapien in Unit-Dosen umfasst Acced, einen vollständig autonomen Roboter. Er kann gegebenenfalls rund um die Uhr im Einsatz sein und bereitet die Unit-Dosen aus zuvor bestückten Medikamentenblistern vor. Ein weiteres Element ist Astus, das direkt auf den Patientenstationen eingesetzt wird und eine kontrollierte Lagerung und Entnahme von Medikamenten aller Arten ermöglicht.

Die Deenova D8 Serie verwaltet ergänzend zur Deenova D1 Serie die Mikrologistik in Krankenhäusern und ermöglicht die vollständige Rückverfolgbarkeit von medizinischem Verbrauchsmaterial. Sie enthält: Orbit, CheckIn, Sentinel, Sentry und Frontier.

Deenova ist der unangefochtene Marktführer auf dem Gebiet der kombinierten Mechatroniklösungen (Roboter und Automatisierung) für geschlossene Arzneimittelkreisläufe und eine zeit- und ortsunabhängige Rückverfolgbarkeit RFID-basierter Medizinprodukte im Gesundheitswesen. Die einzigartigen, patentierten, vollständig integrierten Lösungen von Deenova leisten einen wichtigen Beitrag zur Minderung des wachsenden Drucks auf Einrichtungen im Gesundheitswesen: Sie sollen die Patientensicherheit verbessern, Behandlungsfehler reduzieren, den Abfall und die Abzweigung überwachter Substanzen minimieren, die Kosten eindämmen und die Kluft zwischen steigendem Patientenaufkommen und knappem medizinischen Personal verringern. Deenova gewährleistet die Vereinfachung aller Prozesse im Zusammenhang mit der Verwaltung von Medikamenten und implantierbaren, zum einmaligen Gebrauch bestimmten Medizinprodukten mit einer erwarteten Kosteneinsparung zwischen 15 und 25 Prozent. Weitere Informationen zu den branchenführenden Lösungen von Deenova finden Sie unter www.deenova.com.

