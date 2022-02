Deenova setzt mit Aufträgen von UGECAM und Tourcoing auch 2022 den Erfolgskurs in Frankreich fort

Deenova hat kürzlich den Zuschlag für zwei neue Aufträge für vier seiner preisgekrönten mechatronischen Roboter ACCED erhalten, den ersten von UGECAM, einem führenden privaten, nicht gewinnorientierten Betreiber von Krankenhäusern in Frankreich, und den anderen vom bereits bestehenden Deenova-Kunden, dem Centre Hospitalier de Tourcoing.

Loïc Bessin, Geschäftsführer von Deenova in Frankreich, erklärte: „Die Fähigkeit von Deenova, neue kommerzielle Verträge mit führenden Krankenhausgruppen wie UGECAM mit zusätzlichen Käufen von mechatronischen Robotern durch frühere Deenova-Kunden wie dem Centre Hospitalier de Tourcoing netto zu kombinieren, stellt unsere Marktdynamik seit 2019 sowie die anhaltende Zufriedenheit unserer Stammkunden mit unseren Automatisierungslösungen deutlich unter Beweis.“

UGECAM Alsace betreibt für ein privates, nicht gewinnorientiertes Netz von Gesundheitseinrichtungen 16 Regionalkrankenhäuser, verteilt über die Regionen Bas-Rhin und Haut-Rhin. Das breit gefächerte Leistungsspektrum besteht in erster Linie aus Nachsorge und funktioneller Rehabilitation. Die Einrichtungen der UGECAM Alsace sind für die Behandlung von neurologischen, kardiovaskulären, respiratorischen, ernährungsbedingten, endokrinen, traumatischen, orthopädischen, psychiatrischen und geriatrischen Pathologien anerkannt. Als Teil der UGECAM GROUP gehören ihr 225 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen an, die über ausgezeichnete Fachkenntnisse in folgenden Bereichen verfügen: schwere Verbrennungen, Adipositas bei Kindern, Kopf- und orthopädische Verletzungen, Rückenmarksverletzungen und Amputationen. Mit einem Umsatz von mehr als 1 Milliarde ist es der führende private, nicht gewinnorientierte Krankenhauszusammenschluss in Frankreich.

Centre Hospitalier de Tourcoing, ein Regionalkrankenhaus mit 780 Betten, liegt im Nordosten der europäischen Metropole Lille, nahe der belgischen Grenze, und gehört zum GHT Lille Métropole Flandre Intérieure. Zuständig für 230 Gemeinden mit 1,5 Millionen Einwohnern, verfügt es über mehr als 2.000 Fachkräfte für die Patientenversorgung.

Deenova ist der unangefochtene Marktführer auf dem Gebiet der kombinierten Mechatroniklösungen (Roboter und Automatisierung) für geschlossene Arzneimittelkreisläufe und eine zeit- und ortsunabhängige Rückverfolgbarkeit RFID-basierter Medizinprodukte im Gesundheitswesen. Die einzigartigen, patentierten, vollständig integrierten Lösungen von Deenova leisten jetzt und in der Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Minderung des wachsenden Drucks auf Einrichtungen im Gesundheitswesen: Sie sollen die Patientensicherheit verbessern, Behandlungsfehler reduzieren, den Abfall und die Abzweigung überwachter Substanzen minimieren, die Kosten eindämmen und die Kluft zwischen steigendem Patientenaufkommen und knappem medizinischen Personal verringern. Deenova gewährleistet die Vereinfachung aller Prozesse im Zusammenhang mit der Verwaltung von Medikamenten und implantierbaren, zum einmaligen Gebrauch bestimmten Medizinprodukten, wobei Einsparungen von 15 bis 25 Prozent erwartet werden. Weitere Informationen zu den branchenführenden Lösungen von Deenova finden Sie unter www.deenova.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220227005126/de/

Deenova:

Loïc Bessin, Christophe Jaffuel, Martina Buccianti



m.buccianti@deenova.com, +39 0523 785311