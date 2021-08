Deere & Company hebt die Dividende an

Der amerikanische Bau- und Landmaschinenhersteller Deere & Company (ISIN: US2441991054, NYSE: DE) zahlt am 8. November 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,05 US-Dollar an seine Aktionäre aus (Record date ist der 30. September 2021), wie am Mittwoch berichtet wurde. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 17 Prozent. Seit dem Jahr 1971 wird bereits eine Dividende ausbezahlt.

Deere schüttet damit auf das Jahr hochgerechnet 4,20 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 376,50 US-Dollar (Stand: 25. August 2021) 1,12 Prozent.

John Deere entwickelte 1837 den ersten wirtschaftlich erfolgreichen, selbstreinigenden Stahlpflug und legte damit den Grundstein für sein Unternehmen Deere & Company. Zu den Produkten von Deere & Company (auch John Deere genannt) zählen heute forstwirtschaftliche Maschinen, Baumaschinen und Geräte zur Rasen- und Grundstückspflege.

Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 stieg der Umsatz um 29 Prozent auf 11,53 Mrd. US-Dollar, wie am 20. August berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 1,67 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 811 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 39,94 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 114,79 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 26. Mai 2021).

