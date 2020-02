DEERE - Der Lichtblick des heutigen Handelstages

Deere & Co. - WKN: 850866 - ISIN: US2441991054 - Kurs: 179,565 $ (NYSE)

Von der Gesamtmarktschwäche am heutigen Freitag sieht man bei der Aktie von Deere überhaupt nichts. Im Gegenteil, der Wert steigt heute stark an und markiert ein neues Allzeithoch. Ein Kursplus von über 8 % bedeutet zugleich die Pole Position im S&P 500. Zwei Faktoren dürften hier eine Rolle spielen.

Zum einen meldete Deere heute Zahlen, die die Markterwartungen deutlich schlugen. Im ersten Quartal kam Deere auf einen Gewinn je Aktie von 1,63 USD. Analysten hatten nur mit 1,26 USD je Aktie gerechnet. Der Umsatz lag mit 7,63 Mrd.USD ganze 1,21 Mrd. USD über dem Marktkonsens von 6,42 Mrd.USD.

Das Management bleibt aber bei seiner Prognose für das Gesamtjahr 2020, dass die Erlöse im Landwirtschafts- und Rasensegment um 5 bis 10 % und im Bau- und Forstwirtschaftsegment um 10 bis 15 % gegenüber dem Vorjahr fallen werden.

Der zweite Faktor für den Kursanstieg könnte ein Tweet Donald Trumps sein, wonach der US-Präsident Finanzhilfen für Landwirte in Aussicht gestellt hat, die unter den aktuellen Handelskonflikten leiden. Sollten die Landwirte weitere Hilfen benötigen, bis die Handelsvereinbarungen mit China, Mexiko, Kanada und anderen voll in Kraft seien, werde die US-Regierung diese Hilfen bereitstellen und sie aus den "massiven" Zolleinnahmen bezahlen, twitterte Trump. Deere wäre natürlich ein Profiteur, sollten die Landwirte diese Gelder beispielsweise in neue Maschinen investieren.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1230875946334318593

Aus charttechnischer Sicht hinterlässt die Deere-Aktie einen hervorragenden Eindruck. Das Allzeithoch im schwachen Umfeld macht die Aktie für Momentumtrader interessant. Bricht der Wert deutlich über die Marke von 180,48 USD aus und etabliert sich über darüber, lassen sich mittelfristig Ziele bei 196,50 und darüber 220,70 bis 222,20 USD nennen. Strategische Absicherungen bieten sich unter dem Jahrestief bei 157,28 USD an.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 34,89 32,02 33,88 Ergebnis je Aktie in USD 10,15 9,31 10,75 KGV 18 19 17 Dividende je Aktie in USD 2,97 3,16 3,36 Dividendenrendite 1,65 % 1,76 % 1,87 % *e = erwartet

Deere-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)