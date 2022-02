Deere gibt vierteljährliche Dividende bekannt

Der amerikanische Bau- und Landmaschinenhersteller Deere & Company (ISIN: US2441991054, NYSE: DE) zahlt am 9. Mai 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,05 US-Dollar an seine Aktionäre (Record date ist der 31. März 2022), wie am Mittwoch berichtet wurde.

Deere schüttet damit auf das Jahr hochgerechnet 4,20 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 337,52 US-Dollar (Stand: 23. Februar 2022) 1,24 Prozent. Seit dem Jahr 1971 wird bereits eine Dividende ausbezahlt. Im ersten Quartal (30. Januar 2022) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 9,57 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 9,11 Mrd. US-Dollar), wie am 18. Februar berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 903 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,22 Mrd. US-Dollar). John Deere entwickelte 1837 den ersten wirtschaftlich erfolgreichen, selbstreinigenden Stahlpflug und legte damit den Grundstein für sein Unternehmen Deere & Company. Zu den Produkten von Deere & Company (auch John Deere genannt) zählen heute forstwirtschaftliche Maschinen, Baumaschinen und Geräte zur Rasen- und Grundstückspflege. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 1,57 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 109,03 Mrd. US-Dollar (Stand: 23. Februar 2022) auf. Redaktion MyDividends.de