Deere kündigt seit dem Jahr 1971 eine Dividende an

Der amerikanische Bau- und Landmaschinenhersteller Deere & Company (ISIN: US2441991054, NYSE: DE) schüttet am 8. Mai 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,76 US-Dollar an seine Aktionäre aus (Record date ist der 31. März 2020), wie am Mittwoch berichtet wurde.

Deere schüttet auf das Jahr hochgerechnet 3,04 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 166,92 US-Dollar (Stand: 26. Februar 2020) 1,82 Prozent. Seit dem Jahr 1971 wird bereits eine Dividende ausbezahlt. John Deere entwickelte 1837 den ersten wirtschaftlich erfolgreichen, selbstreinigenden Stahlpflug und legte damit den Grundstein für sein Unternehmen Deere & Company. Zu den Produkten von Deere & Company (auch John Deere genannt) zählen heute forstwirtschaftliche Maschinen, Baumaschinen und Geräte zur Rasen- und Grundstückspflege. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7,63 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 7,98 Mrd. US-Dollar), wie am 21. Februar berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 517 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 498 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 3,66 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 52,5 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 26. Februar 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de