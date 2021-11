DEFAMA: Ankaufvolumen deutlich gestiegen

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den annualisierten FFO auf 8,2 Mio. Euro deutlich gesteigert. In der Folge heben die Analysten ihr Kursziel und das Rating an.Nach Analystenaussage habe das Unternehmen im September und Anfang Oktober mehrere attraktive und hochrentierliche Akquisitionen in einem Volumen von rund 13 Mio. Euro durchgeführt. Demnach liege das Ankaufsvolumen 2021 schon bei 24 Mio. Euro und damit weit über der typischen jährlichen Bandbreite von 15 bis 20 Mio. Euro. Das Unternehmen sei laut SRC rasant gewachsen und im Ausblick des Neunmonatsberichts berichte der Vorstand von der personellen Aufstockung des Transaktionsteams um einen weiteren Mitarbeiter. Nach Meinung der Analysten solle dies zukünftig ermöglichen, vielleicht öfter einmal oberhalb von 15 bis 20 Mio. Euro beim Ankauf zu liegen und zudem selektive Verkäufe zu prüfen und in einzelnen Fällen durchzuführen. Aufgrund positiver Eindrücke aus einem Managementgespräch heben die Analysten trotz unveränderter Gewinnschätzungen für 2021 und die kommenden Jahre das Kursziel auf 29,00 Euro (zuvor: 27,00 Euro) an und nennen das Rating „Buy“ (zuvor: „Accumulate“).(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.11.2021, 12:20 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 03.11.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/DEFAMA_3Nov2021.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A13SUL5