Defama avisiert Dividendenanhebung

Die Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) bestätigt die bereits gemeldeten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020. Die Dividende soll von 45 auf 48 Cent je Aktie erhöht werden. Beim derzeitigen Aktienkurs von 19,40 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,47 Prozent.

Ein Termin für die Hauptversammlung konnte bedingt durch die unsicheren Corona-Regelungen noch nicht festgelegt werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Dividende für 2021 erneut anzuheben.

Im Geschäftsjahr 2020 wurde bei Umsatzerlösen von 14,6 Mio. Euro (Vorjahr: 11,2 Mio. Euro) ein Konzernjahresüberschuss nach HGB von 2,5 Mio. Euro (Vorjahr: 2,1 Mio. Euro) bzw. 0,57 Euro (Vorjahr: 0,51 Euro) je Aktie erwirtschaftet. Die Funds From Operations (FFO) lagen bei 5,9 Mio. Euro (Vorjahr: 4,6 Mio. Euro) bzw. 1,33 Euro (Vorjahr: 1,14 Euro) je Aktie. Für das laufende Jahr strebt Defama unverändert einen Anstieg des FFO auf rund 7,1 Mio. Euro bzw. 1,61 Euro je Aktie an.

Die in Berlin ansässige Gesellschaft wurde im Jahr 2014 gegründet und investiert in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Die Aktie der Deutsche Fachmarkt AG ist seit Juli 2016 im Freiverkehr der Börse München handelbar. Größter Einzelaktionär ist mit 29 Prozent die MSC Invest GmbH.

Redaktion MyDividends.de