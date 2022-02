DEFAMA: Portfolio weiter ausgebaut

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG im aktuellen Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) bereits zwei weitere Objekte hinzugekauft und damit an das hohe Ankaufsvolumen des Vorjahres angeknüpft. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und nennen ein positives Rating.Nach Analystenaussage handele es sich bei den Zukäufen um ein Nahversorgungszentrum bei Wolfsburg und einen ALDI-Markt in Schneeberg. Mit den beiden Transaktionen habe die Gesellschaft bereits früh im Jahresverlauf das Portfolio weiter deutlich ausgebaut. Das Portfolio umfasse nunmehr 51 Standorte und die Jahresnettomiete liege bei über 17 Mio. Euro. Nach Analystendarstellung sei der annualisierte FFO auf rund 8,5 Mio. Euro bzw. 1,93 Euro je Aktie gestiegen. Folglich werte das Analystenteam dies als Signal und als Bestätigung der Annahme, dass auch 2022 ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr auf der Transaktionsseite folgen werde. Demnach bestätigen die Analysten das Kursziel von 29,00 Euro, senken das Rating aber auf „Hold“ (zuvor: „Accumulate“).(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.02.2022, 20:15 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 03.02.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/DEFAMA_3Feb2022.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A13SUL5