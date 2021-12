DEFAMA: Portfoliowert 2021 gestiegen

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Ende November 2 weitere Zukäufe für das Portfolio vorgenommen und damit das Ankaufsvolumen im Jahr 2021 weiter ausgebaut. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und nennen ein positives Rating.Nach Analystenaussage handele es sich bei den Zukäufen in Köln und Dortmund um attraktive Standorte. Mit mit einem Closing der beiden Transaktionen rechne SRC im Laufe des ersten Halbjahres 2022. Dadurch solle für das zweite Halbjahr die Mieteinnahme vollständig zum Ergebnis beitragen. In Summe liege das Ankaufsvolumen für 2021 bei nunmehr 28,6 Mio. Euro und beinhalte 7 Zukäufe. Das Portfolio der Gesellschaft bestehe nunmehr aus 49 Standorten mit einem Portfoliowert von rund 210 Mio. Euro. Die Jahresnettomiete belaufe sich auf 16,5 Mio. Euro und der annualisierte FFO liege bei rund 8,3 Mio. Euro. Somit sei das Unternehmen nach Analystenmeinung bereits wieder einen weiteren Schritt in Richtung der Erwartungen für das kommende Geschäftsjahr gegangen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 29,00 Euro, senken das Rating aber auf „Accumulate“ (zuvor: „Buy“) ab.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.12.2021, 11:35 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 07.12.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/DEFAMA_7Dez2021.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A13SUL5