DEFAMA: Weitere Zukäufe erwartet

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG fünf Objekte im Bundesland Rheinland-Pfalz erworben und damit schon kurz nach der Kapitalerhöhung einen Teil der aus der Kapitalmaßmnahme generierten Erlöse investiert. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und das Rating.Nach Analystenaussage belaufe sich das Investitionsvolumen auf 15 Mio. Euro, was bei einer Nettomiete von 1,3 Mio. Euro einer attraktiven Rendite von nahezu 9 Prozent entspreche. Das Closing der Transaktion werde zum Jahresende 2022 erwartet. Mit der Transaktion habe das Unternehmen laut SRC einen weiteren bedeutenden Schritt in Richtung der Langfristplanung „DEFAMA 2025“ gemacht und für das aktuelle Jahr bereits jetzt das typische jährliche Ankaufsvolumen von rund 15 bis 20 Mio. Euro überschritten. Weiter gehe das Analystenteam von weiteren Erfolgsmeldungen in den kommenden Wochen aus. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 32,00 Euro (zuvor: 31,00 Euro) und haben das Rating auf „Buy“ (zuvor: „Accumulate“) an.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.04.2022, 16:35 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 25.04.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/DEFAMA_25April2022.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG - ISIN: DE000A13SUL5