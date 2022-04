Dehoga-Umfrage - Gastgewerbe von Normalität noch weit weg

Berlin (Reuters) - Das Gastgewerbe ist trotz gelockerter Corona-Auflagen von Normalität noch weit entfernt.

Im ersten Quartal 2022 lagen die Umsätze von Hotels und Gaststätten knapp 35 Prozent unter dem Niveau von 2019, dem Jahr vor der Pandemie, wie der Branchenverband Dehoga am Mittwoch in Berlin unter Verweis auf eine aktuelle Umfrage mitteilte. Im März betrug das Minus noch 27,5 Prozent. Ein Plus wiesen 17 Prozent der Unternehmer aus.

Ferienhotels laufen bereits wieder besser, haben laut Dehoga gegenüber März 2019 aber noch einen Umsatzrückgang von knapp 19 Prozent in den Büchern. Bei Stadthotels sind es gut 34 Prozent. Besonders hoch sind die Einbußen weiterhin bei Clubs und Diskotheken sowie Event-Caterern mit 50 beziehungsweise 55 Prozent.

Die Belastungen durch die Corona-Pandemie treten aber langsam in den Hintergrund, wichtiger werden die zuletzt stark gestiegenen Energiekosten und Lebensmittelpreise. Diese nennen jeweils rund 85 Prozent als große Belastungen.