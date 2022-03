Deine erste Million machst du in diesem Jahr

Eine Million Euro auf dem Konto zu haben ist der Traum vieler Menschen. Insbesondere wenn man sich mit dem Thema Geldanlage und Aktien beschäftigt, malt man sich gerne aus, diesen Traum auch in Erfüllung bringen zu können. Immerhin bieten sich am Kapitalmarkt stets neue Chancen, seinen Einsatz zu vervielfachen. Daher ist es keine Illusion, daran zu glauben und den Versuch zu wagen.

Oftmals setzt man jedoch voraus, dass das alles viel einfacher und schneller geht. Hier muss ich dich gleich enttäuschen, denn so funktioniert der Aktienmarkt nicht. Natürlich kann man kurzfristig viel Geld verdienen, aber dabei hat man dann höchstwahrscheinlich mehr Glück als Verstand.

Unserer Investitionsphilosophie folgend, kann man durchaus langfristig mit Aktien ein Vermögen erwirtschaften. Und gerade das aktuelle Jahr bietet eine hervorragende Möglichkeit, um den Grundstein für die erste Million zu legen.

Der Aktienmarkt hat kalte Füße

Betrachtet man Aktienindizes wie den deutschen DAX oder den US-amerikanischen S&P 500, stellt man fest, dass diese seit Ende des letzten Jahres wesentlich tiefer notieren. Von einem echten Bärenmarkt würde ich noch nicht sprechen, aber als eine Korrektur können wir diese Entwicklung allemal bezeichnen.

Ausgelöst wurden diese Kursrückgänge aus mehreren Gründen. Zunächst einmal spielt die steigende Inflation in Kombination mit angekündigten Zinserhöhungen eine Rolle. Hinzu kommt, dass die Pandemie langsam abflaut und wir in unserem Alltag in eine Art „neue“ Normalität übergehen. Aus Sicht vieler Marktteilnehmer resultieren diese Tatsachen im Zusammenschluss in niedrigeren Wachstumsraten bei vielen Unternehmen. Besonders betrifft das Wachstumsunternehmen, die in den letzten beiden Jahren von Corona profitiert haben und deren Aktien entsprechend stark angestiegen waren.

Darüber hinaus sorgt nun der Ukraine-Konflikt für Sorgen am Aktienmarkt. Ein solch schwerwiegendes geopolitisches Ereignis geht natürlich nicht ohne Wirkung an der Börse vorbei. Vor allem nicht, da keiner von uns weiß, wie sich die Situation weiterentwickelt.

Mit Aktien zur ersten Million

Diese ganzen negativen Entwicklungen bilden jedoch die Chance, um bereits in diesem Jahr den Grundstein für die erste Million zu legen. Denn die oben genannten Unsicherheiten, die für die fallenden Aktienkurse sorgen, haben eine Gemeinsamkeit. Sie wirken sich in Bezug auf die Dauer zumeist nur kurz- bis mittelfristig auf die Aktienkurse aus.

Wenn man allerdings langfristig in Aktien investieren möchte, also zehn Jahre mindestens, ist meiner Meinung nach nun der Zeitpunkt gekommen, antizyklisch zu handeln. Das heißt, man kann sich am Markt vielversprechende Unternehmen herauspicken, deren Aktien in letzter Zeit gefallen sind.

Investiert man in besonders spannende Unternehmen, kann es durchaus sein, dass sich der eigene Geldeinsatz innerhalb von mehreren Jahren deutlich vervielfacht. Je nach Höhe der Investition und Haltedauer hat man dadurch die Möglichkeit gewonnen, mit Aktien seine erste Million Euro zu erzielen.

