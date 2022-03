Deine Rente ist mehr Spekulation als jede Wasserstoff-Aktie

Von der gesetzlichen Rente erwartet man hierzulande einiges. Sie soll vor Altersarmut schützen. Einen gewissen Lebensstandard sollte sie ebenfalls ermöglichen.

Derlei Dinge erwartet man von Aktien nicht. Schon gar nicht von Wasserstoff-Aktien.

Die norwegische Wasserstoff-Aktie Nel Asa steht auf Sicht von fünf Jahren mit 367 % im Plus (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 04.03.2022). Auf Sicht von einem Jahr steht allerdings ein dickes Minus von 38 % auf dem Zettel.

Die Sache ist eindeutig: Wasserstoff-Aktien sind reine Spekulation und daher nicht geeignet für eine sichere Altersversorgung.

Doch dieses Urteil würde ich nicht unterschreiben. Denn die gesetzliche Rente ist in meinen Augen definitiv mehr Spekulation als jede Wasserstoff-Aktie.

Der wichtigste Wert in der Rentenformel

Die Deutsche Rentenversicherung sagt eindeutig, wie die Sache läuft. Und zwar, dass die Summe der Entgeltpunkte „der wichtigste Wert“ in der Rentenformel ist.

Das lässt tief blicken. Denn nach einem langen und harten Arbeitsleben will man Euro sehen und nicht irgendwelche Punkte.

Das ist nur fair. Schließlich hat man sein Leben lang viele Euros eingezahlt.

Deine Rente ist die totale Spekulation

Natürlich spuckt die Rentenformel am Ende tatsächlich einen Betrag in Euro aus. Doch was ein Entgeltpunkt in 30 Jahren wert ist, kann heute niemand mit absoluter Gewissheit sagen.

Tatsächlich liegt der zukünftige Gegenwert komplett im Dunkeln. Die Deutsche Rentenversicherung sagt salopp, dass dieser „immer wieder der wirtschaftlichen Situation angepasst“ wird.

Kurzum: Die Rente ist die totale Spekulation. Genauso wie die „wirtschaftliche Situation“, die ja letztendlich auch die Aktienkurse beeinflusst.

Wasserstoff-Aktien könnten gerade jetzt attraktiv sein

Und das nicht immer so, wie man es eigentlich erwarten würde. Denn auch wenn die Wirtschaft insgesamt leidet, können manche Aktien richtig durchstarten.

Derzeit steht der Ölpreis bei 110 US-Dollar pro Fass. Satte 70 % höher als noch vor einem Jahr.

Der DAX quittiert diese Entwicklung mit einem Minus von 20 % zum Allzeithoch. Insgesamt dürfte die wirtschaftliche Situation nicht für eine bessere Rente sprechen.

Für die Kurse von Wasserstoff-Aktien könnte die Reise allerdings gerade erste begonnen haben. Denn selten zuvor waren die Alternativen zum gegenwärtig dominanten Öl so gefragt wie jetzt.

Auch die Rente ist nicht in Stein gemeißelt

Niemand hört diese Wahrheit gerne. Doch am Ende ist alles Spekulation. Deine Rente, Wasserstoff-Aktien, ja selbst Dinge, die man eigentlich immer für selbstverständlich gehalten hat.

Die Rentenversicherungen dieser Welt haben einen glasklaren Vorteil. Im Gegensatz zu Aktien müssen sie den Stand der Dinge niemals vollständig transparent darstellen.

Es gibt keine Kurse, die fallen wie ein Stein. Aber eben auch keine Kurse, die raketenartig abheben.

Die Rente ist eine große, schwarze Box. Das ist auf den ersten Blick beruhigend. Erst auf den zweiten Blick erkennt man die enorme Spekulation.

Der Artikel Deine Rente ist mehr Spekulation als jede Wasserstoff-Aktie ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Stefan Naerger besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images