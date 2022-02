Deine Rente ist nichts mehr wert. Unternimm endlich was!

Wer lange und hart gearbeitet hat, freut sich natürlich auf die wohlverdiente Rente. Jeder weiß intuitiv: Mit der gesetzlichen Rente wird man nicht reich. Doch man wird im Normalfall auch nicht arm.

Jeder hat dabei natürlich eine andere Zahl im Kopf. Dennoch scheint es Konsens zu sein, dass es schon irgendwie reichen wird.

Doch seit Kurzem ist alles anders. Wer jetzt genau nachrechnet, könnte tatsächlich zu dem Schluss gelangen, dass die Rente nichts mehr wert ist.

Die Rente ist derzeit besser als ihr Ruf

Die Deutsche Rentenversicherung hat genau ermittelt, wie eine optimale Rente heute aussieht. Im besten Fall bekommt ein Rentner im Jahr 2022 eine Rente in Höhe von 2.636 Euro nach Abzug von Steuern.

Diese durchaus üppige Rente erhalten allerdings nur jene, die zwischen 1977 und 2021 im Westen Deutschlands ununterbrochen die Beitragsbemessungsgrenze verdient haben. In 45 Jahren kann einiges passieren. Leider nicht nur Gutes.

Doch die Zahlen zeigen: In der Theorie kann die gesetzliche Rentenversicherung durchaus eine attraktive Altersversorgung bieten. Allerdings nur dann, wenn man die aktuelle Kaufkraft als Maßstab nimmt.

Diese 5 % könnten der Nagel im Sarg deiner Altersversorgung sein

Für jene, die noch 20 oder gar 30 Jahre auf die Rente hinarbeiten müssen, zählt allerdings nur die zukünftige Kaufkraft. Und die kommt in letzter Zeit immer stärker unter die Räder.

Im Januar 2022 wurde in der Eurozone eine Inflationsrate von rund 5 % gemessen. Werte in dieser Größenordnung wurden schon lange nicht mehr gesichtet.

Nun könnte man annehmen, dass dies nur eine kurzfristige Spitze ist. Doch was, wenn sich diese 5 % dauerhaft einnisten?

In diesem Szenario würde die aktuelle Höchstrente von 2.636 Euro in nur 20 Jahren auf 993 Euro schrumpfen. Wer noch 30 Jahre vor sich hat, erhält zum Renteneintritt gar nur 609 Euro.

In diesem Fall ist die Rente praktisch nichts mehr wert

Ja, 5 % wirken auf den ersten Blick harmlos. Doch nach einigen Jahren ist die einstige Höchstrente praktisch nichts mehr wert.

Ein Glück, dass das Rentenniveau regelmäßig nach oben angepasst wird. Ob das allerdings auch in einem Szenario anhaltend hoher Inflationsraten geschehen kann, weiß heute niemand.

Die jährlichen Auszahlungen der deutschen Rentenversicherung summierten sich im Jahr 2020 auf rund 300 Mrd. Euro. Bei einem Inflationsausgleich von jährlich 5 % würden die Auszahlungen innerhalb von 20 Jahren auf 800 Mrd. Euro anwachsen müssen. Das klingt sehr sportlich für eine Versicherung, die im Jahr 2020 eine Stütze von 75 Mrd. Euro aus Steuermitteln erhalten hat.

Für eine Höchstrente ist es noch nicht zu spät!

Das Szenario einer stetigen Inflation ist nicht zwingend wahrscheinlich. Aber es wäre auch keine Überraschung.

Für jene, die sich erst zum Renteneintritt mit der Rente beschäftigen, könnte es ein böses Erwachen geben. Umso wichtiger ist es, sich jetzt neue Standbeine im Kapitalmarkt aufzubauen. Unter anderem mit Aktien, die so gut wie jeder Inflationsrate leicht davonlaufen können.

Natürlich wird es auch in 20 Jahren Menschen mit einer Höchstrente geben. Doch der Weg dorthin könnte sich stark von dem unterscheiden, was man bisher gewohnt war. Kurzum: Unternimm endlich was! Noch stehen dir alle Türen offen.

Der Artikel Deine Rente ist nichts mehr wert. Unternimm endlich was! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images