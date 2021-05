Deka stärkt Aufsichtsrat der Aareal Bank den Rücken

Frankfurt (Reuters) - Die Aareal Bank kann im Konflikt mit dem Großinvestor Petrus Advisers um die Besetzung des Aufsichtsrats auf Rückendeckung ihres anderen Großaktionärs Deka Investment zählen.

Die Fondsgesellschaft der Sparkassen will bei der Hauptversammlung am kommenden Dienstag gegen die von Petrus vorgeschlagene Abberufung von drei Aufsichtsräten stimmen, wie die Deka am Freitag mitteilte. "Wir sehen die Besetzung des Aufsichtsrates nicht kritisch und sehen keine zwingenden Argumente, dass ein Wechsel zu diesem Zeitpunkt gerechtfertigt ist."

Die Deka hält allerdings wie viele andere Investoren und Aktionärsberater die Vergütung des Vorstands für unangemessen hoch. Das Gehalt liege deutlich über dem, was vergleichbare Unternehmen ihren Vorständen zahlten. Deswegen werde die Deka gegen das Vorstands-Vergütungssystem stimmen, erklärte die Fondsgesellschaft. Die Deka hält insgesamt 9,6 Prozent an der Aareal Bank, ungefähr so viel wie Petrus.