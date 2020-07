Dekabank verlegt Zentrale innerhalb von Frankfurt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Dekabank verlegt ihre Zentrale innerhalb von Frankfurt und verlässt den Trianon-Wolkenkratzer. Nach mehr als 20 Jahren will das Wertpapierhaus der deutschen Sparkassen 2024 in das derzeit neu entstehende Four-Hochhaus auf dem einstigen Deutsche-Bank-Areal in der Innenstadt ziehen, wie die Dekabank am Dienstag mitteilte. Mit den Planern sei ein Mietvertrag über insgesamt 16 000 Quadratmeter Bürofläche auf zehn Etagen unterzeichnet worden.

Zugleich wird den Angaben zufolge in Frankfurt-Niederrad zur Zeit ein Gebäude für bis zu 3500 Mitarbeiter gebaut, das Ende 2021 bezogen werden soll. Die neuen Standorte verfügten über eine deutlich bessere Flächeneffizienz und somit über nennenswerte Kostenvorteile gegenüber den heutigen Standorten. Den Angaben zufolge sollen beide Häuser mit einer jährlichen CO2-Ersparnis von rund 70 Prozent auch einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten.

"Die Frankfurter Skyline braucht das Sparkassen-S. Das Wertpapierhaus der deutschen Sparkassen steht auch künftig in Frankfurt", sagte Dekabank-Vorstandschef Georg Stocker der Mitteilung zufolge./sik/DP/jha