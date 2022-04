DELIVERY HERO - Aktie fällt durch

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 32,680 € (XETRA)

Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero befindet sich seit über einem Jahr in einer Abwärtsbewegung. Im Januar 2021 markierte der Wert sein Allzeithoch bei 145,50 EUR.

Am 14. Februar 2022 markierte der Wert ein Tief bei 38,75 EUR. Anschließend fiel er zwar weiter, bildete aber dabei einen Bullkeil aus. Nach den Zahlen vom 04. April kam es zum Ausbruch aus diesem Keil nach oben. Aber dieser Ausbruch stellte sich zügig als Fehlausbruch heraus. Die Aktie drehte am 05. April nach einem Hoch bei 49,11 EUR wieder nach unten und gibt seitdem deutlich nach.

In den letzten drei Handelstage notierte der Wert an der Unterkante des Keils. Im heutigen Handel kommt es nach aktuellem Stand zu einem Rückfall unter diese Unterkante. Zudem kratzt der Wert am flachen langfristigen Aufwärtstrend seit dem Allzeittief vom 30. Juni 2017.

Abwärtsbewegung geht wohl weiter

Nachdem der Bullkeil kaum Wirkung entfaltet hat und es aktuell zu neuen Verkaufssignal kommt, könnte die Aktie von Delivery Hero in den nächsten Tagen und Wochen weiter unter Druck stehen. Abgaben bis 27,48 EUR und 25,26 EUR sind kurzfristig möglich. Für eine leichte Verbesserung des Chartbildes müsste die Aktie über 34,40 EUR zurückkehren. Dann wäre vermutlich eine Erholung in Richtung 36,94 EUR und 42,50 EUR möglich.

Fazit: Aus charttechnischer Sicht gibt es keinen Grund aktuell in die Aktie von Delivery Hero zu investieren. Die Chancen liegen eher auf der Shortseite.

Delivery Hero - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)