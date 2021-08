Delivery Hero-Aktie: Jetzt ist es fix!

Die Aktie von Delivery Hero befindet sich weiterhin in einer spannenden Ausgangslage. Grundsätzlich steht das Wachstum im Fokus des Managements. Allerdings ist es nicht nur das quantitative Wachstum, das derzeit eine Rolle spielt sowie beispielsweise starke Quartalszahlen oder Prognosen. Nein, sondern auch die Qualität.

Bei der Aktie von Delivery Hero gibt es jetzt schließlich interessante Wendungen im südkoreanischen Markt. Der DAX-Konzern möchte sich in diesem wichtigen E-Commerce-Markt neu aufstellen und hat dazu Woowa übernommen. Jedoch mit der Auflage, dass man sich dafür von anderen Teilen des Geschäfts in Südkorea trennen muss.

Jetzt gibt es augenscheinlich einen Vollzug bei dieser Baustelle. Riskieren wir heute einen Blick auf wichtige Wendungen sowie auf einen Deal, der zeigt: Auch in Südkorea kann das Wachstum wieder im Fokus stehen.

Delivery Hero: Verkauf unter Dach und Fach!

Wie wir mit Blick auf die mediale Ausgangslage bei der Aktie von Delivery Hero feststellen können, gibt es jetzt augenscheinlich einen Verkauf. Demnach kann der DAX-Konzern das bisherige südkoreanische Geschäft an ein Konsortium aus drei verschiedenen Finanzinvestoren veräußern. Mit diesem Deal dürfte das Management die Auflagen der Aufsichtsbehörden für die Übernahme von Woowa erfüllen.

Konkret kaufen demnach Affinity Equity Partners, GS Retail Co., Ltd. und Permira Advisers Limited die sogenannte Delivery Hero Korea LLC. Also die Tochtergesellschaft des Unternehmens in Südkorea. Der Kaufpreis wird auf 800 Mrd. Koreanische Won beziffert. Umgerechnet entspricht das einem Betrag von 590 Mio. US-Dollar. Bislang hätten die Kaufs- und Verkaufsparteien eine verbindliche Einigung unterzeichnet.

Der Verkauf des Geschäfts in Südkorea von Delivery Hero steht bis jetzt noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Da die Behörden jedoch den Verkauf gefordert haben, dürfte das nur eine Formalität sein.

Neuaufstellung in Südkorea

Die Aktie von Delivery Hero kann sich damit im südkoreanischen Markt neu aufstellen. Offenbar verspricht sich das Management mit Woowa eine bessere Marktposition als mit den bisherigen Bestrebungen. Für das zukünftige Wachstum dürfte Südkorea dabei eine wichtige Rolle spielen.

Mit Blick auf den Gesamtmarkt erkennen wir schließlich, dass hier die Marktdurchdringung am weitesten ist. Jeder vierte US-Dollar, Euro oder Won werden in dem Staat bereits für Waren per Onlinehandel ausgegeben. Quick-Commerce und Food Delivery sind ebenfalls besonders stark vertreten.

Insofern ist es nur verständlich, dass das Management von Delivery Hero sich eine bestmögliche Position in diesem Markt sichern möchte. Für das Umsatzwachstum ein entscheidender Schachzug. Allerdings sollten Foolishe Investoren weiterhin nicht nur auf die Erlöse blicken, sondern über kurz oder lang auch nach Ergebnissen suchen. Aber das ist für den Moment ein anderes Thema.

