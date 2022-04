Delivery Hero: Aktie nach Zahlen gefragt – Ist das die Trendwende?

Direkt zu Handelsbeginn schnellt die Aktie an die Dax-Spitze. Über 8 Prozent geht es nach oben. Auf die Jahresperformance ist das allerdings eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Vor dem heutigen Kursplus lag der Rückgang seit Jahresanfang bei mehr als 70 Prozent. Kommen jetzt wieder bessere Zeiten für die Aktie?

Bruttowarenwert gut gesteigert

Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat im Auftaktquartal den Bruttowarenwert und den Umsatz deutlich gesteigert. In den digitalen Warenkorb auf Konzernebene legten Kunden Waren im Gesamtwert von 10,1 Milliarden Euro und damit fast 31 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum, wie das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der Umsatz der Segmente – also der Konzernerlös vor Abzug von Gutscheinen – kletterte um gut die Hälfte auf rund zwei Milliarden Euro und übertraf die Erwartungen von Analysten bei weitem.

Für das laufende Jahr bestätigte Konzernchef Niklas Östberg die Prognose. So rechnet Delivery Hero weiter mit einem konzernweiten Bruttowarenwert von 44 bis 45 Milliarden Euro, was bis zu knapp zehn Milliarden Euro mehr wäre als 2021. Der Umsatz der Segmente soll ohne den spanischen Zukauf Glovo bei 9,5 bis 10,5 Milliarden Euro liegen. Das entspräche im besten Fall einem Zuwachs von fast 60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert.

Unterm Strich bleibt es weiter rot

Im operativen Geschäft rechnet der Vorstand aber ein weiteres Mal mit einem Verlust: Der Fehlbetrag vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) dürfte sich auf 1 bis 1,2 Prozent des Bruttowarenwerts belaufen, was zumindest besser wäre als im Jahr zuvor.

Anleger sollten nicht so viel erwarten

Ein Blick auf den Chart könnte bei Anlegern zu große Hoffnung erwecken. Vor fast genau einem Jahr stand die Aktie ja noch bei etwas mehr als 140 Euro und der heutige Kurssprung bringt den Kurs auf gerade einmal 32 Euro. Das bietet ja genügend Luft für mindestens eine Verdopplung im Kurs. Sicherlich ist die Aktie etwas zu stark unter die Räder gekommen, allerdings bedeutet das nicht, dass sie relativ schnell wieder an die alten Höchststände ran läuft. Ein wichtiger Punkt bleibt nämlich auch 2022 bestehen. Delivery Hero schreibt keine schwarzen Zahlen. Dass sollten Anleger nicht vergessen. Daher wird die Aktie unserer Meinung nach auch nicht so schnell wieder an den dreistelligen Bereich rankommen. Das sollten Anleger bedenken, bevor sie sich mit einen ernsthaften Einstieg in die Aktie befassen.

Redaktion onvista/dpa-AFX

Foto: Ralf Liebhold/Shutterstock.com