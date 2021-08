DELIVERY HERO - Aktie wird nach Zahlen verkauft

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 121,000 € (XETRA)

Der Online-Lieferdienst Delivery Hero wird nach einem starken Quartal zu zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Die Prognose für den Umsatz und den Bruttowarenwert (GMV) erhöhte der Vorstand. Der Gesamtumsatz der Segmente soll nun zwischen 6,4 und 6,7 Mrd. Euro liegen und damit gut 100 Mio. mehr als bislang angepeilt. Beim Bruttowarenwert rechnet der Konzern jetzt mit 33 bis 35 Mrd. Euro nach zuletzt 31 bis 34 Mrd. Da Delivery Hero weiter voll auf Wachstum setzt, senkte das Unternehmen zugleich seinen Ausblick für die Marge. Im laufenden Jahr werde nun ein bereinigtes operativen Ergebnis in Relation zum Bruttowarenwert von etwa minus 2 Prozent statt bislang minus 1,5 bis minus 2 Prozent erwartet, hieß es.

Die Aktie von Delivery Hero befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 05. Januar 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 145,40 EUR. Seitdem befindet sich die Aktie in einer volatilen Konsolidierung.

Anfang August näherte sich der Wert dem Abwärtstrend seit Januar 2021 an, erreichte ihn aber nicht. Nach einem Hoch bei 132,85 EUR kam es bereits in den letzten Tagen zu leichten Abgaben, die sich nach den aktuellen zahlen fortsetzen. Aktuell (ca. 9:42 Uhr) notiert die Aktie mit 2,90 % im Minus. Damit ist sie der zweitschwächste Wert im DAX.

Zunächst weiter seitwärts

Auf mittelfristige Sicht dürfte die Aktie von Delivery Hero zunächst weiter seitwärts laufen. Innerhalb dieser Seitwärtsbewegung kann es kurzfristig zu einem Rücksetzer in Richtung 110-109 EUR kommen. Ein mittelfristiges Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über den Abwärtstrend seit Januar 2021, der heute bei 138,78 EUR verläuft. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann wäre eine Rally in Richtung 195-200 EUR möglich.

