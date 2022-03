DELIVERY HERO - Bullen retten sich noch einmal

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 43,420 € (XETRA)

Die Aktie von Delivery Hero befindet sich in einem starken Abverkauf. In den letzten Wochen hat sich das Tempo des Abverkaufs aber deutlich verlangsamt. Denn die Aktie schwenkte in einen bullischen Keil ein. Sie fiel gestern knapp auf ein neues Tief in dieser Abwärtsbewegung ab.

Dieses neue Tief löste allerdings keine neue Verkaufswelle aus. Der Wert schloss über der Unterstützung bei 36,94 EUR und zieht heute massiv an. Am frühen Nachmittag legt die Aktie um rund 12,5 % zu und ist damit größter Gewinner im DAX. Mit diesem Kursprung nähert sich der Wert zwar der Oberkante des Keils an, aber bis dahin ist noch immer Platz. Denn diese verläuft heute bei 46,27 EUR.

Am mittelfristigen Bild ändert der Kurssprung nichts

Trotz des heutigen Kurssprungs bleibt die relative Schwäche der Aktie von Delivery Hero erhalten. Von der Erholung an den Märkten im März hat die Aktie nichts mitgenommen. Erst der Ausbruch aus dem Keil wird allerdings voraussichtlich für ein neues Trendsignal sorgen.

Sollte die Aktie nach oben, also über 46,27 EUR, ausbrechen, dann bestünde die Chance auf einen Anstieg an und ein Schließen des Abwärtsgaps vom 10. Februar 2022 zwischen 62,68 EUR und 65,76 EUR.

Sollte der Wert allerdings aus dem Keil nach unten rausfallen, dann könnte sich die Abwärtsbewegung wieder beschleunigen. Ein Rückfall in Richtung 27,48 EUR oder sogar an das Allzeittief bei 25,26 EUR wäre dann möglich.

Fazit: Der heutige Anstieg ist kein Grund, um in Euphorie zu verfallen. Ein neues Trendsignal fehlt weiterhin.

