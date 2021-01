Delivery Hero: Chance auf Rallyefortsetzung

Delivery Hero ist ein absoluter Profiteur während der Corona-Pandemie, allein im abgelaufenen Jahr konnte die Aktie von 50,00 auf 135,00 Euro zulegen. Den Höhepunkt markierte das Papier zu Beginn dieses Jahres bei 145,40 Euro und übertraf dabei die Mitte letzten Jahres aufgestellten Zielprognosen. Doch die Rallye hat zuletzt auch Spuren hinterlassen, seit Anfang 2020 konsolidiert der Wert abwärts. Doch im Bereich von 121,00 Euro und einer oberen Trendkanalbegrenzung sowie dem EMA 50 ist zuletzt wieder vermehrtes Kaufinteresse aufgetreten und könnte schon bald der laufenden Konsolidierung ein Ende setzen. Eine engmaschige Beobachtung sollte jetzt nicht ausbleiben!

1-2-3-Korrektur

Der laufende Abwärtstrend seit Anfang 2020 präsentiert sich in einer klassischen 1-2-3-Korrektur und ist daher als Konsolidierung einzustufen. Ein Anstieg über 135,00 Euro dürfte bei der Delivery Hero-Aktie weitere Gewinne bedeuten, erste Zielzone stellt das Niveau um 140,70 Euro dar, darüber die Rekordstände von 145,40 Euro. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN KE12N8 kann somit eine schnelle Rendite von 100 Prozent erzielt werden. Sollte jedoch der Bereich um 121,00 Euro bärisch gekreuzt werden, müssten Abschläge auf 115,00 Euro, darunter sogar in den Bereich um 105,00 Euro zwingend einkalkuliert werden.

Delivery Hero (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 127,49 // 130,05 // 132,40 // 134,00 // 135,00 // 140,65 Euro Unterstützungen: 126,15 // 121,00 // 120,80 // 116,60 // 112,00 // 108,55 Euro

Fazit

Gelingt es im Bereich von 121,00 Euro einen tragfähigen Boden auszubilden und mindestens über 135,00 Euro zuzulegen, kann ein Folgekaufsignal zurück an die Jahreshochs bei 145,40 Euro abgeleitet werden. Über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE12N8 ließe sich dadurch eine Rendite von schnellen 100 Prozent erzielen, rechnerisch dürfte der Schein am Ende bei 1,49 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Fall das Niveau von 131,50 Euro vorerst nicht überschreiten, daraus ergibt sich ein möglicher Ausstiegskurs von 0,34 Euro im vorgestellten Zertifikat. Eine engmaschige Beobachtung wird empfohlen, der Anlagehorizont ist nämlich ziemlich kurz angesetzt.