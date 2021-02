DELIVERY HERO - Chartbild deutet weitere Rally an

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 131,650 € (XETRA)Delivery Hero erhält die Genehmigung der koreanischen Kartellbehörde für Joint Venture mit Woowa Brothers und wird aufgrund des Kursanstiegs der Aktie und der daraus resultierenden höheren Gegenleistung wahrscheinlich eine erhebliche Wertberichtigung vornehmen müssen.Delivery Hero wird unmittelbar nach oder in zeitlicher Nähe zum Abschluss der Woowa-Transaktion eine signifikante Wertminderung auf den Firmenwert des koreanischen Geschäfts vornehmen müssen. Die Höhe der möglichen Wertminderung hängt vom Kurs der Delivery-Hero-Aktie am Tag des Abschlusses der Transaktion ab. Auf Basis des gestrigen Delivery Hero-Schlusskurses könnte sich die Wertberichtigung auf 1,4 Milliarden Euro belaufen.Delivery Hero: Wertberichtigung hat nichts mit der Geschäftsentwicklung von Woowa zu tun und ist für die liquiden Mittel nicht relevant. Sie ändert auch nichts an der vorhergesehenen Verwässerung der Delivery-Hero-Aktien.

Quelle: Guidants News

Die Delivery Hero-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung wurde ab Juli 2020 von einer obere Pullbacklinie begrenzt. Am 28. Dezember 2020 brach die Aktie über diese Trendlinie aus. Dies führte zu einem schnellen Anstieg auf das aktuelle Allzeithoch 145,40 EUR.

Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert in einer bullischen Flagge. Am 28. Januar fiel er im Tief auf 121,40 EUR zurück. Damit notierte er kurzzeitig unter der unteren Begrenzung der Flagge und unter der alten oberen Pullbacklinie. Zu einem Tagesschlusskurs unter diesem Unterstützungsbereich kam es aber nicht. In den letzten Tagen setzte sich der Wert bereits wieder nach oben ab.

Die oben angeführten Meldungen kamen gestern nach Börsenschluss. Die erste Reaktion darauf fiel negativ aus. Heute im frühen Handel erholt sich die Aktie von dieser ersten Reaktion etwas, notiert aber immer noch unter dem gestrigen Schlusskurs.

Geht die Rally weiter?

Trotz dieses Rücksetzers bleibt das Chartbild auf kurzfristige Sicht bullisch. Ein Anstieg an die Oberkante der Flagge bei aktuell 138,19 EUR ist möglich. Sollte ein stabiler Ausbruch aus der Flagge gelingen, bestünde sogar die Chance auf eine weitere Rally gen 179,61 EUR.

Ein Rückfall unter 121,40 EUR würde vermutlich die Hoffnungen der Bullen auf eine weitere Rally zerstören. In diesem Fall müsste nämlich zunächst mit einem Rückfall in Richtung 106,20 EUR oder sogar an den EMA 200 bei 100,36 EUR gerechnet werden.

Delivery Hero - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)